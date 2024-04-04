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Icardi, Süper Lig tarihine geçti

Galatasaray'da 2 sezonda toplam 54 kez skor katkısı veren Mauro Icardi, 2010-2011 sezonundan sonra verdiği skor katkısı, oynadığı maç sayısını geçen ilk futbolcu oldu.

Icardi, Süper Lig tarihine geçti

Şampiyonluk yarışı veren 'a Hatayspor karşısında galibiyeti getiren Mauro Icardi, gol krallığını hedefliyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; Galatasaray'da oynadığı son 2 sezonda toplam 54 kez skor katkısı veren Icardi, Türkiye'de 2010-2011 sezonundan sonra verdiği skor katkısı, oynadığı maç sayısını geçen ilk futbolcu oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 39 maça çıktı. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 24 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

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