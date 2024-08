Icardi’den Mourinho yanıtı: “Biz futbola odaklanacağız”

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında 16 Ağustos Cuma günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray ’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, elde ettikleri başarının sırrının saha içine odaklanmak olduğunu söyledi. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Icardi, “Geçen sene saha dışında birçok şey oldu. Biz de bazen gülmek için sosyal medyada bu tip şeyleri kullandık. Her zaman sahaya odaklandık ve bunun sonucunda üst üste iki sene şampiyon olduk. Herkese karşı mücadele ettik. Bizi durdurmaya çalıştılar fakat başarısız oldular. İlk senemde üst üste 14, ikinci senemde üst üste 17 maç kazanarak rekor kırdık. Rakibi bu tip şeyler rahatsız ediyor olabilir.” ifadelerini kullandı. Lige galibiyetle iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan Arjantinli futbolcu, “İki senedir daha zorlandığımız maçlarla başlamıştık. Bu sene galibiyetle başladık. Bundan dolayı mutluyuz. İnanılmaz iki sene geçirdik. Çok çalıştık, çok mücadele ettik. Tabii ki gelişmeye açığız. Her zaman geliştireceğimiz şeyler var. Bunlara odaklanıyoruz. Fenerbahçe ile bir rekabetimiz var. Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri ülke için kötü bir şey oldu. En önemli ligde oynamak herkesin istediği bir şey. Bu sene bizim de play-off maçlarımız var. Geçen seneyi tekrar etme fırsatımız var, onun için mücadele edeceğiz.” diye konuştu.

MORINHO AÇIKLAMASI



Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho’nun Lille karşılaşması öncesi basın toplantısında Galatasaray ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Icardi, “Mourinho gibi bir hocanın bu kadar önemsiz bir konu hakkında bu şekilde konuşuyor olması enteresan bir şey. Büyük takımlardayken böyle bir şey yapmazdı diye tahmin ediyorum, yaptığını da hatırlamıyorum. Galatasaray buranın en büyüğü. Her zaman Galatasaray’a karşı konuşulanlar olacaktır. Bizim özel bir hocamız var. Türkiye’yi tanıyor. Oyuncuyken de burada oynadı. Hocayken de burada başarılara imza attı. Daha sezonun bu kadar başlarındayken böyle şeyleri, bu söylemleri başlatmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Biz futbola odaklanmaya devam edeceğiz. İki senedir ödülünü sahaya odaklanarak aldık. Tekrar sahaya odaklanarak ödülünü almayı bekleyeceğiz.” yorumunu yaptı.



“6 AY ANTRENMANSIZ BİR ŞEKİLDE GOL KRALI OLDUM”



Geçen senelerde fazla kilolu olmasıyla ilgili söylemler hakkında da konuşan Icardi, “Benim gözümde kilo bir faktör değil. Takım için her zaman mücadele etmeye çalıştım. Beşiktaş maçında yaşadığım sakatlıktan sonra biraz antrenmanlardan alıkoyuldum. Sosyal medyada böyle şeyler çarpıtılabiliyor. Ancak söylenene göre formda olmadığım zaman bile gol kralı oldum. Dries de asist kralı oldu. Başardığımız şeylerin fitlikle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Her zaman fit olduğumu düşünüyorum. 6 ay antrenmansız bir şekilde gol kralı oldum. Bence günün sonunda en önemli şey de bu.” değerlendirmesinde bulundu.



Her zaman lider karakterli bir oyuncu olduğunu dile getiren golcü futbolcu, “Hayatta da rekabetçi bir insanım, mükemmeliyetçiyim. Galatasaray'da rekorlar ve gollerle belli bir başarıya imza attık. Burada da liderlik yapmaya çalışıyorum. Ben buraya öncelikle yardıma geldim. Potansiyelimi, sahada neler yapabileceğimi biliyorum. Kısa sürede Türkiye'yi temsil eden bir insan haline geldim. İnsanların sevgisi var. Galatasaray'ı ve beni takip ediyorlar. Gollerimle onları mutlu etmek ve yüzlerini güldürebiliyor olmak benim için çok büyük bir gurur.” diyerek sözlerini tamamladı.