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İçişleri'nden Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı, Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçında tribünde açılan görsellerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlarına sararak stada soktukları değerlendirilen görsellerle ağır provokasyon hedeflenmiştir. Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal soruşturma başlatılmıştır" denildi.

İçişleri'nden Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Diyarbakır'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlara sarılarak stada sokulduğu değerlendirilen görsellerle ağır provokasyonun hedeflendiği belirtildi.

Sporu provokatif içeriklerle zehirlemek isteyenlere hiçbir şartta fırsat verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgilere yönelik soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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