İsmail Kartal'dan transfer mesajı: Devre arası takviye olabilir

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Mücadelenin ardından teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamalarının tamamı;

"GERİDEN GELEREK KARAKTER KOYDUK VE GALİP GELDİK"

"Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Fatih Karagümrük son haftalarda çıkışta olan bir takım. Süper Lig'de en çok milli takıma oyuncu gönderen takım Fenerbahçe. 13 oyuncu gönderiyoruz. Kolay değil.

Öbür tarafından bakalım. Bugüne kadar hiçbir zaman sakatlara eksiklere sığınmam dedim ama ayrıca önemli eksiklerimizle maça çıktık. Oynayan oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Geriden gelerek karakter koyduk ve galip geldik.

"DEVRE ARASI TAKVİYE YAPILABİLİR"



Şu anda bir oyuncu arayışımız yok. Yakın zamanda sakat oyuncularımız da gelmeye başlayacak.

Yöneticilerimizle bunları konuşarak eksik yerlerimize devre arası takviye yapılabilir.

Şu anda önceliğimiz Nordsjaelland maçından iyi bir sonuç almak.

