İspanya'daki öpücük skandalında yeni gelişme: Luis Rubiales istifa kararı aldı

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'in 20 Ağustos'ta oynanan FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında seremonide İspanyol futbolcu Jenni Hermoso'ya yaptığı hareket tepki çekmişti.

Olayların büyümesinin ardından Rubiales'in istifası istenmişti. Luis Rubiales sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.



FIFA, Rubiales'in futbolla ilgili tüm faaliyetlerden 90 gün uzaklaştırıldığını duyurmuş, İspanyol futbolcu Jenni Hermoso da savcılığa başvurmuştu.

Luis Rubiales 2018 yılından beri İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı görevini yürütüyordu.

MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜNÜ İŞİNDEN ETTİ



İspanya'yı tarihinde ilk kez kadınlar futbolda dünya şampiyonu yapan teknik direktör Jorge Vilda, ülke içinde yaşanan "feminizm ve eşitlik" tartışmalarının ardından görevden alındı.



Yaklaşık 8 yıldır İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olan Vilda, takımını dünya şampiyonu yapmasının ardından sözleşmesinin uzatılacağı ve maaşının artırılacağı vaatlerine rağmen Rubiales olayından dolayı işinden oldu