İstanbul'da Manchester City ilk, Guardiola rekor peşinde

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52 yaşındaki Pep Guardiola, Manchester City ile üç kupayı da kazanması halinde bunu iki kez başaran ilk teknik adam olarak tarihe geçecek.

Guardiola, Barcelona'yı çalıştırdığı 2009 yılında LaLiga, İspanya Kral Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olarak "üçleme" yapmıştı.



Avrupa futbolunu o dönemde domine eden Katalan temsilcisi, üç kupanın yanı sıra İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da müzesine götürmüştü.



BARCELONA VE BAYERN MÜNİH, İKİ KEZ "ÜÇLEME" YAPTI



İspanyol ekibi Barcelona ile Alman temsilcisi Bayern Münih, Avrupa futbolunda ikişer kez üç kupayı da aynı yıl kazanma başarısını gösterdi.

Katalan temsilcisi 2009 yılındakini başarısını 2015 yılında Luis Enrique ile yineleyerek, İspanya Süper Kupası dışındaki tüm kupaları havaya kaldırmayı başardı.



Bayern Münih ise 2013 yılında teknik direktör Jupp Heynckes, 2020 yılında da Hans-Dieter Flick ile Bundesliga, Almanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı.



Jose Mourinho yönetimindeki İtalyan ekibi Inter de 2010 yılında Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi üçlemesini yapan bir başka takım olmuştu.

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