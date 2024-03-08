İstanbulspor - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman? İstanbulspor - Kasımpaşa Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

İstanbulspor - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
İstanbulspor - Kasımpaşa maçı 10.03.2024 16:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
İstanbulspor - Kasımpaşa Maçı Nerede Oynanacak?
İstanbulspor - Kasımpaşa maçı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak.
İstanbulspor - Kasımpaşa Maçının Hakemleri
İstanbulspor - Kasımpaşa maçını orta hakem Çağdaş Altay yönetecek.
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