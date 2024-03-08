NTV.COM.TR’ye geri dön

İstanbulspor - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman? İstanbulspor - Kasımpaşa Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılacak İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İstanbulspor - Kasımpaşa maçı nerede oynanacak? İstanbulspor - Kasımpaşa maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

İstanbulspor - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman? İstanbulspor - Kasımpaşa Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
İstanbulspor - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman

İstanbulspor - Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

İstanbulspor - Kasımpaşa maçı 10.03.2024 16:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

İstanbulspor - Kasımpaşa Maçı Nerede Oynanacak?

İstanbulspor - Kasımpaşa maçı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak.

İstanbulspor - Kasımpaşa Maçının Hakemleri

İstanbulspor - Kasımpaşa maçını orta hakem Çağdaş Altay yönetecek.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;