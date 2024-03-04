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İtalyan devi Milan, Arda Güler'i istiyor

Sık sık Real Madrid'de yeterli süre alamadığı için gündem olan milli yıldız Arda Güler'i Milan istiyor. İtalyan devi Güler'in kiralanması için girişimlere başladı.

İtalyan devi Milan, Arda Güler'i istiyor

Real Madrid'de yeterli süreyi bulamayan ve teknik direktör Carlo Ancelotti'nin "Gelişmesi için süre almalı" dediği 'ya gidebilir.

İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre; Güler'i İtalyan devi istiyor.

MİLLİ YILDIZLARLA AYNI LİGDE OYNAYABİLİR

Anlaşma sağlanırsa Milano temsilcisi, 18 yaşındaki oyuncu gelecek sezon kiralık olarak kadrosuna katacak.

İtalya Seria A'da Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik ve Kenan Yıldız gibi milli yıldızlar da yer alıyor. 

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