İtalyan devi Milan, Arda Güler'i istiyor

Real Madrid'de yeterli süreyi bulamayan ve teknik direktör Carlo Ancelotti'nin "Gelişmesi için süre almalı" dediği Arda Güler İtalya'ya gidebilir.



İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre; Güler'i İtalyan devi Milan istiyor.

MİLLİ YILDIZLARLA AYNI LİGDE OYNAYABİLİR



Anlaşma sağlanırsa Milano temsilcisi, 18 yaşındaki oyuncu gelecek sezon kiralık olarak kadrosuna katacak.

İtalya Seria A'da Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik ve Kenan Yıldız gibi milli yıldızlar da yer alıyor.