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Manchester United'ın yıldızı Jadon Sancho Dortmund'a dönebilir

Manchester United'ın 85 milyon euroya transfer ettiği Jadon Sancho, eski takımı Dortmund'un tekrar yolunu tutabilir.

Manchester United'ın yıldızı Jadon Sancho Dortmund'a dönebilir

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, geçtiğimiz sezon 'dan Jadon Sancho'yu 85 milyon Euro bonservis bedeli ile etmişti.

Ancak Alman yayın kuruluşu Ruhr24'e göre Sancho, Dortmund'a geri dönebilir.

İngiliz oyuncu, forma giydiği 1,5 sezonda henüz Manchester United'da beklenen etkiyi yaratamadı. Erik Ten Hag'ın takımın başına geçmesinin ardından ise düzenli on bir şansı yakalayamadı.

Sancho, İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda da kendisine yer bulamadı.

22 yaşındaki oyuncu bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesaplarını aniden kapattı ve herhangi bir açıklama yapmadı.

Instagram hesabını tekrar aktif hale getiren Sancho, Borussia Dortmund günlerinden birkaç fotoğrafı profilinde sergilemeye devam etti.

Bu işaret İngiliz oyuncunun tekrar eski takımına dönmek istediği şeklinde yorumlandı.

Jadon Sancho, bu durumun fark edilmesi ardından Instagram hesabında tüm gönderileri kaldırdı ve profil resmini kararttı.

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