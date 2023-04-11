Jorge Jesus: Sonuna kadar savaşacağız

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, şampiyonluğa inandıklarını ve sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Jorge Jesus, müsabakanın zor geçeceğini karşılaşmadan önce ifade ettiklerini belirterek, "Rakibimiz iyi bir ivme yakalamıştı. 11 maçtır kaybetmiyorlardı. Bugün de iyi bir başlangıç yaptılar. Biz kalitemizi sahaya koyarak sonucu değiştirdik. Oyuncularım bugün bu maçın sonucunu değiştirebileceklerine inandı. Zajc'ın mükemmel bir golü ve Szalai'nin kafa golüyle skoru bulduk. Şu anda liderin 6 puan gerisindeyiz. Türkiye ligi, çok zor bir lig. Evinizde veya deplasmanda kazanmak için çok çalışmanız gerekiyor." diye konuştu.

"HAKEM YÖNETİMİ DE MAÇI ZORLAŞTIRDI"



Maçın hakemi hakkında da konuşan Portekizli teknik adam, şunları kaydetti:



"Bugün hakemin yönetimi de maçı zorlaştırdı. İlk yarıda attığımız golde Arao'nun müdahalesi temizdi. Samet aktif alanda faul yapmıyordu. Her faulde bir şey yapılması gerekiyor o zaman. Aynı zamanda Valencia'nın verilmeyen penaltısının sebebini de anlayamadım. Bunları kazanmamıza rağmen söylüyorum. Hakemler hakkında konuşmayı sevmiyorum. Umarım da konuşmam. Bundan sonra da konuşacağımı düşünmüyorum. VAR gibi bir sistem de var. Pozisyonları daha iyi izlemelerini istiyorum."



Deneyimli teknik adam, oyuna sonradan giren isimlerin skorun değişmesine yardımcı olduğunu vurgulayarak, "Biz 11 kişilik bir takım değiliz. Sonuna kadar inanıyoruz ve sonuna kadar gidip savaşacağız." açıklamasını yaptı.



"BUGÜN SORUN ÖN BÖLGEDEYDİ"



Sahaya sürdüğü ilk 11 hakkındaki soruyu yanıtlayarak sözlerini sürdüren Jorge Jesus, takımı en iyi kendilerinin gördüğünü söyledi. Hafta boyunca antrenmanların nasıl olduğunu, ilk 11'in nasıl belirlenmesi gerektiğini başkalarının bilemeyeceğini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Hafta boyunca idmanları biz yapıyoruz, belli stratejileri belirliyoruz. Bugün Arao ve İsmail'in olduğu bölgede problem yoktu, sorun ön bölgedeydi." diye konuştu.

"BAŞKAN DEVAM ETMEMİ İSTİYOR"



Sezon sonunda sarı-lacivertli kulüpte kalıp kalmayacağı hakkında da konuşan Jesus, şunları ifade etti:



"Başkanla devamlı olarak konuşuyoruz. Kendisini çok seviyorum. Her anlamda çok fedakarlık yapıyor. Gerek ailesinden gerek maddi anlamda fedakarlık yapıyor. Tabii ki hoş olmayan durumlar oluşuyor. Benim devam etmemi istediğini belirtti. Ben kendisine sezon sonunda oturup karar veririz demiştim. Şu anda ligin bitmesine az bir süre kaldı. Bunu konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum. Kupada yarı finaldeyiz, final oynayabiliriz. Ligde iyi bir şansımızın olduğuna inanıyoruz. İşler normal giderse sezon bitiminde duruma bakacağız. Ligde oynanmayan maçlara puan verilmesi gibi kararlar alınıyor. Biz ligin sonunda duruma tekrar bakıp değerlendiririz."



"ARDA BENİMLE OYNADIĞI SÜREYİ BAŞKA HOCAYLA ALMADI"



İlk 11'de Serdar Dursun'u tercih ettiğini ve takımdaki 3 forvetten 2'sini sahaya sürdüğünü belirten Jesus, "Pedro, bu sezon sıkıntılı bir süreç geçirdi. Ağır sakatlıklar yaşadı. Ama oynatmamız gerekiyor ki formunu yakalasın. 20'nin üzerinde oyuncudan oluşan bir kadronuz olduğu zaman birilerinin fazla oynaması normal. Arda, 18 yaşında ve benimle oynadığı süreyi başka bir hocayla almadı. Ben kendisinin Türk Milli Takımı'nın önemli bir ismi olacağını düşünüyorum. Kariyerinde adım adım gideceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"TARAFTAR BİZİM KADAR İNANMIYOR"



Son olarak taraftarların Beşiktaş ve Yukatel Kayserispor maçlarında oyuncuları protesto etmesi hakkında açıklamalarda bulunan Jorge Jesus, sözlerini şöyle tamamladı:



"Ben taraftarların bizler kadar şampiyonluğa inandığını düşünmüyorum. Son yıllarda Fenerbahçe'nin lig sonuna çifte kupa kazanma ihtimaliyle girmediğini biliyorum. Zaman zaman oyunculara tepkiler olabiliyor. Son 2 maçta bunlar yaşandı. Takımını çok sevmek, hem kazanırken hem kaybederken olmalı. Sadece kazanırken tutkulu ve iyi bir taraftar olmanın benim gözümde bir değeri yok."