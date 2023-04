Jorge Jesus'tan istifa sorusuna yanıt

Ülker Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, maçla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:



"Bugün Fenerbahçe'nin galip gelmesi önemliydi yarı finale çıkabilmek için. Çünkü Türkiye Kupası da bizim hedeflerimizden biri. Bir de turun yanına kaliteli oyunu da ekleyebilirsek bizim için çok daha iyi olacaktı ki bu gerçekleşti. İlk yarıda iyi oynadık ikinci yarıda ondan daha iyi bir performans sergiledik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çünkü ligde oynadığımızı son maçta istemediğimiz bir sonuç almıştık. Ama bu sonuç psikolojik olarak bizi bozmadı. Oyuncularım bugün sahada iyi bir cevap verdi.



Hocalar ve futbolcular bilirler ki futbolda bu tarz beklenmedik olaylar olabiliyor. Barcelona kendi evinde Real Madrid'e 4-0 yenildi. Liverpool daha önce Manchester United'i 7-0 yenmişti. Futbolda bu tarz şeyler olabilir ve herkese oluyor. Dolayısıyla bazen elimizden bir şey gelmiyor ama oyuncularımı tebrik ediyorum."



"FENERBAHÇE İÇİN RENKLİ BİR GECEYDİ"



Fenerbahçe için özel bir gün olduğunu vurgulayan Jesus, "Sadece futbol kulübü değil Fenerbahçe, birçok branşı var. Basketbol takımımız da Avrupa Ligi'nde kazandı. Ben basketbolu çok severim, pek çok maça da gittim. Kadın voleybol takımı da serinin ilk maçını kazandı. Bugün Fenerbahçe için renkli bir geceydi." diye konuştu.



"BİZİM İÇİN HİÇBİR HEDEF BİTMİŞ DEĞİL"



Jesus, "Derbi mağlubiyetinin ardından istifayı düşündünüz mü?" sorusuna karşılık, Fenerbahçe'ye belli hedeflerini gerçekleştirmek için geldiğini ve süreçte Başkan Ali Koç'un kendisine taraftarların büyüklüğünden bahsettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:



"Ben de buraya gelirken hem Başkanımız için hem de taraftarlarımız için geldim. Taraftarlarımız da benim buraya gelmemi istiyordu. Hala yapabileceğimiz bir şeyler var. Bizim için hiçbir hedef bitmiş değil. Ben hedefimizi gerçekleştirmek için hala çalışmalarımı sürdürüyorum. Ligin bitmesine iki ay kaldı. Altı puan gerideyiz, aslında maç fazlasına bakarsak dokuz puan şu anda. Ama hem kupada yarı finaldeyiz hem de ligde hiçbir şey bitmiş değil. Dolayısıyla belirtmiş olduğunuz düşüceye sahip olmak için herhangi bir sebep görmüyorum.



Şu anda hiçbir şey kaybetmedik. Buraya geldiğimizde zaten iki hedefimiz vardı. Biri lig, biri kupa. Hedeflerimiz devam ediyor. Yarı finale çıktık, ligde de savaşımız devam ediyor. Dolayısıyla bunun için bir sebep görmüyorum. Önemli olan Fenerbahçe ve bizim birlik olmamız. Çünkü ben zaten bunun için buraya geldim."



"ÜÇ GÜNDE BİR OYNADIĞIMIZDA DAHA ÇOK ROTASYON YAPIYORUM"



Kadro kullanımı ve rotasyonla ilgili soruyu da yanıtlayan Portekizli teknik adam, haftada bir maç yaptıkları zamandan itibaren daha az rotasyon yapmaya başladıklarını ve Dünya Kupası arasından sonra çok fazla maç olduğunu belirterek, "Çok fazla oyuncu değiştiriyorduk ama haftada bir maç oynamaya başladığımız zaman artık oyuncularımızın iki maç arasında toparlanacak yeterli süresi olmaya başladı. Fakat son dönemde tekrardan üç günde bir maç yapmaya ve rotasyon yapmaya başladık. Bugün de Alioski, İsmail, Emre Mor, Zajc gibi oyuncular oynadı. Her zaman olduğu gibi üç günde bir maç yaptığımız zaman rotasyonu daha çok yapıyorum, ilk 11'den 3-4-5 oyuncu değiştiriyorum. Bugün bunu yaptım, pazartesi günü yine aynı şeyi yapacağım." diye konuştu.



"KEŞKE KIRMIZI KART GÖRMESEYDİM AMA BEN BİR ŞEY YAPMADIM"



Bir gazetecinin, "Beşiktaş maçında saha kenarında olsaydınız sonuç farklı olur muydu ve aldığınız kırmızı kartları nelere bağlıyorsunuz?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Jesus, şunları kaydetti:



"Joao de Deus ile ilgili haksızlık yapmak istemem. Çünkü o kulübede olduğu zaman benim neler istediğimi çok iyi bir şekilde biliyor. Ama şunu da inkar edemem, ki futbolda zaman zaman oyuncular saha kenarında bir numaralı liderleri olmayınca, belki oyun anlamında, belki saha içerisinde bazı şeyleri kaybedebiliyorlar. Belki de ikinci yarıda ilk yarıdaki kadar iyi olmamamızın sebebi bu olabilir. Ama artık geçti gitti.



Önemli olan bugün, bugünkü maç. Bugünkü maçta da iyi bir performans sergiledi takımım. İyi bir takıma karşı oynadık, kalitemizi tekrardan ortaya koyduk. Skora göre maç kolay geçmiş gibi gözüküyor ama maçı kolaylaştıran oyuncularımın performansıydı.



Gördüğüm kırmızı kartlar şu şekilde; ilkinde maç sonunda sahaya girmiştim. Maçın son dakikasında Lima'nın bir pozisyonu ile ilgili kendisine bir soru yönelttim, asla saygısız bir şey söylemedim, tamamen terbiyeli, saygı çerçevesi içinde kendisine pozisyonu sordum. Evet belki sesim biraz yükselmiş olabilir ama futbolda böyle şeyler olabiliyor.



İkinci kırmızı kartımda da Alanya'nın Portekizli oyuncusuna Portekizce bir şeyler söylemiştim. 'Ferdi'yi bırak' demiştim. Candeias, eskiden benimle çalışmış biri. O an fark etmeden bir adım sahanın içine girmişim. Hakem de kırmızı kart gösterdi. Bununla ilgili ne yapabilirim? Keşke yaşanmasaydı ama ben yaşanması için bir şey yapmadım."



ALİ KOÇ İLE TARTIŞTIĞINA YÖNELİK İDDİALAR



Jorge Jesus, soru üzerine, Beşiktaş maçından sonra Başkan Ali Koç ile soyunma odasında tartıştığı iddialarına yönelik de bir açıklama yaptı.



Kendi özellikleri, kendi fikirleri, yöntemleri olan bir teknik direktör olduğunu vurgulayan Jesus, şu sözleri kullandı:



"Türkiye'ye gelirken Başkanımız beni ikna etti. O bana taraftarımızın ne kadar büyük olduğunu, teknik direktörlere ve futbolculara ne kadar sevgi gösterdiklerini söyledi. Başkanımız ile çok çok iyi bir arkadaşlığımız var. Çok yakınız kendisiyle. Beşiktaş maçı bittiğinde hepimiz çok acı çekiyorduk, üzgündük. Hepimiz üzülüyorduk ve ben de soyunma odasına hemen gidemedim, cezalıydım, belli bir süre geçmesi gerekiyordu. Maçlar bittiğinde, kazanamadığınızda, soyunma odasında her zaman gerginlikler olabilir. Ama ben Başkanımızı çok seviyorum, onun da beni çok sevdiğini düşünüyorum. Güzel bir arkadaşlığımız var."



ARAO'DAN "ÖZÜR" PAYLAŞIMI



Öte yandan, Brezilya basınına yaptığı bir açıklama nedeniyle maçta taraftar tarafından protesto edilen Willian Arao, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.



Arao, Türkçe ve İngilizce paylaşımında, "Şunu açıklığa kavuşturmak isterim ki Brezilya'da bir kanala verdiğim bir röportajda sadece bana sorulan soruya cevap verdim, benim isteğim hocamızın yıllarca bizimle kalması, bu sene ve önünüzdeki senelerde bütün hedeflerimize hep birlikte ulaşmamız. Yanlış anlaşıldığım için özür dilerim, Fenerbahçe'ye yardım etmek için çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

