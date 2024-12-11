Jose Mourinho'dan Athletic Bilbao maçında 4 değişiklik

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, evinde İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Beşiktaş maçı 11'inden 5 değişikliğe gitti.



Savunmanın sağında forma giyen Mert Müldür, Filip Kostic'in UEFA listesinde olmaması nedeniyle sol bekte görev aldı. Orta sahada Fred'in sarı kart cezası nedeniyle İsmail Yüksek; hücumda ise Oğuz Aydın'ın yerine Sebastian Szymanski başladı. En uçta ise Edin Dzeko'nun yerine Youssef En-Nesyri forma giydi.

