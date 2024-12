Jose Mourinho'dan Athletic Bilbao maçında 4 değişiklik

SARI-LACİVERTLİLERDE EKSİKLER



Sarı-lacivertlilerde tedavisi süren Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra, Mert Hakan Yandaş ile antrenmanda darbeye bağlı hafif sakatlık yaşayan İrfan Can Eğribayat kadroda yer almadı. Fred de sarı kart cezası nedeniyle kadroda bulunmuyor.



Fenerbahçe mücadeleye; "Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Alexander Djiku, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.



Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Rodrigo Becao ve Yusuf Akçiçek ise yedek başladı.