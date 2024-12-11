NTV.COM.TR

Jose Mourinho'dan Athletic Bilbao maçında 4 değişiklik

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu konuk ederken, Teknik Direktör Jose Mourinho son oynanan Beşiktaş derbisi 11'ine göre 4 değişiklik ile sahaya çıktı.

Jose Mourinho'dan Athletic Bilbao maçında 4 değişiklik

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında , evinde İspanyol temsilcisi ile karşılaşıyor. Teknik Direktör , ligde son oynanan Beşiktaş maçı 11'inden 5 değişikliğe gitti.

Savunmanın sağında forma giyen Mert Müldür, Filip Kostic'in UEFA listesinde olmaması nedeniyle sol bekte görev aldı. Orta sahada Fred'in sarı kart cezası nedeniyle İsmail Yüksek; hücumda ise Oğuz Aydın'ın yerine Sebastian Szymanski başladı. En uçta ise Edin Dzeko'nun yerine Youssef En-Nesyri forma giydi.

SARI-LACİVERTLİLERDE EKSİKLER

Sarı-lacivertlilerde tedavisi süren Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra, Mert Hakan Yandaş ile antrenmanda darbeye bağlı hafif sakatlık yaşayan İrfan Can Eğribayat kadroda yer almadı. Fred de sarı kart cezası nedeniyle kadroda bulunmuyor.

mücadeleye; "Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Alexander Djiku, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.

Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Rodrigo Becao ve Yusuf Akçiçek ise yedek başladı.

Fenerbahçe'de tribünler Samet Akaydin'i ıslıkladı stadyumda anons yapıldı

Fenerbahçe'de tribünler Samet Akaydin'i ıslıkladı stadyumda anons yapıldı

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...