Josef de Souza, Coutinho'nun Beşiktaş kararını açıkladı!

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Josef de Souza, Coutinho'nun Beşiktaş hakkında verdiği kararı açıkladı.
Coutinho ile çok yakın arkadaş olan Josef, Brezilyalı'nın Beşiktaş'a transfer olması için çok uğraştığını belirtti.
"BEŞİKTAŞ VE BEN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"
Josef de Souza yaptığı açıklamada "Biz elimizden geleni yaptık ama olmadı, Beşiktaş denedi, uğraştı, Ceyhun Kazancı elinden geleni yaptı, Coutinho, Türkiye'ye gitmeyecek, başka planları var ve ona saygı duyuyorum."
We did our best , but it was not possible , BEŞİKTAŞ tried and tried , Ceyhun did what he could , this time my friend will not go to turkey , he has other plans and I respect him . thank you 🙏— Souza (@souza5) July 27, 2023
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