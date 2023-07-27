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Josef de Souza, Coutinho'nun Beşiktaş kararını açıkladı!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Coutinho'nun kararı belli oldu. Duyuruyu yakın arkadaşı olan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza yaptı.

Josef de Souza, Coutinho'nun Beşiktaş kararını açıkladı!

'ın eski oyuncusu Josef de Souza, Coutinho'nun Beşiktaş hakkında verdiği kararı açıkladı.

Coutinho ile çok yakın arkadaş olan Josef, Brezilyalı'nın Beşiktaş'a transfer olması için çok uğraştığını belirtti.

"BEŞİKTAŞ VE BEN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Josef de Souza yaptığı açıklamada "Biz elimizden geleni yaptık ama olmadı, Beşiktaş denedi, uğraştı, Ceyhun Kazancı elinden geleni yaptı, Coutinho, Türkiye'ye gitmeyecek, başka planları var ve ona saygı duyuyorum."

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