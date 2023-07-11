Juventus satışına sıcak bakıyor: Dusan Vlahovic'in bonservisi belli oldu

Juventus, Andrea Agnelli dönemi sonrasında yeni bir proje başlatmak için bu yaz maaş giderini azaltmayı hedefliyor ve satılabilecek bir oyuncu olan Vlahovic, bu konuda seçenekler arasında yer alıyor.



BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Chelsea'nin Sırp forvetinin transfer olmaya ilgili olduğu belirtildi. Juventus, Vlahovic'i ekstralarla birlikte 75-80 milyon euro karşılığında göndermeyi kabul edecek.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Siyah-beyazlıların bu yaz Vlahovic'i satma fikrine ciddi şekilde yaklaştığını ve yerine transfer edeceği forvet adaylarını belirlemeye başladığı öne sürüldü.

VLAHOVIC YERİNE DÜŞÜNÜLEN FORVET ADAYLARI



Bunlar arasında Manchester United'ın ilgisini çeken Atalanta'nın Rasmus Hojlund'u ve Napoli tarafından takip edilen Lille'in Jonathan David'i bulunuyor. Sevilla'nın Yousseff En-Nesyri'sinin de Juventus tarafından düşünüldüğü belirtildi.

Ayrıca haberde Chelsea'nin yanı sıra Paris Saint-Germain ve Tottenham'ın da bu yaz Vlahovic'i transfer etmeye ilgi duyduğu aktarıldı.



Dusan Vlahovic, 2022/23 sezonunda Juventus formasıyla 42 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 4 asist kaydetti.

