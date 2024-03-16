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Kasımpaşa - Galatasaray Maçı Ne Zaman? Kasımpaşa - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yapılacak Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kasımpaşa - Galatasaray maçı nerede oynanacak? Kasımpaşa - Galatasaray maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Kasımpaşa - Galatasaray maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Kasımpaşa - Galatasaray Maçı Ne Zaman? Kasımpaşa - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Kasımpaşa - Galatasaray Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Kasımpaşa - Galatasaray maçı 17.03.2024 16:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Kasımpaşa - Galatasaray Maçı Nerede Oynanacak?

Kasımpaşa - Galatasaray maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

Kasımpaşa - Galatasaray Maçının Hakemleri

Kasımpaşa - Galatasaray maçını orta hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

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