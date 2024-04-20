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Kasımpaşa, Süper Lig'de Gaziantep FK'ye konuk olacak

Avrupa hedefindeki Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Kasımpaşa, Süper Lig'de Gaziantep FK'ye konuk olacak

 Trendyol 'in 33. hafta mücadelesinde , yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde oynadığı son 5 maçta 7 puan toplayabilen Kasımpaşa, haftaya 7'nci sırada girdi. Ev sahibi Gaziantep FK ise 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyetle puan cetvelinde 17'nci sırada bulunuyor.

İstanbul temsilcisinde, sakatlığı devam eden Erdem Çetinkaya yarın forma giyemeyecek.

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