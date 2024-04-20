Kasımpaşa, Süper Lig'de Gaziantep FK'ye konuk olacak

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.



Kalyon Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.



Ligde oynadığı son 5 maçta 7 puan toplayabilen Kasımpaşa, haftaya 7'nci sırada girdi. Ev sahibi Gaziantep FK ise 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyetle puan cetvelinde 17'nci sırada bulunuyor.



İstanbul temsilcisinde, sakatlığı devam eden Erdem Çetinkaya yarın forma giyemeyecek.



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