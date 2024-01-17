Kayserispor'dan icradan satılık iddiasına açıklama

Kayserispor, icradan satılacak iddiaları üzerine açıklama yayınladı.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bazı basın organlarında yer alan haberlerde kulübümüzün adının, markasının, store mağazasının ve futbol okullarının icradan satılığa çıkarıldığına dair iddiaları üzülerek takip etmiş bulunmaktayız.



Kulübümüzün markalarının satışa çıkarıldığı ile ilgili yalan ve mesnetsiz haberlerin kasıtlı yapıldığını, kulübümüze alenen zarar vermeye çalışan ve kazandığımız ivmeyi baltalamak isteyen kalemlerin amacına ulaşamayacağını bir kez daha önemle belirtiriz.



Yayınlanan haberler asılsız olup bu tür haber ve iddialara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.



Kayserispor Kulübü karşı karşıya olduğu bu durumu titizlikle takip etmekte olup; duruma ilişkin tespitler yapmaktadır ve kulübümüz hukuki zeminde doğmuş, doğacak tüm haklarını kullanacaktır."

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