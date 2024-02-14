Kenyalı atlet Chepchirchir'e 8 yıl men cezası

Kenyalı Sarah Chepchirchir ikinci kez doping ihlali nedeniyle 8 yıl men cezasına çarptırıldı.



Atletizmde Dürüstlük Birimi'nden (AIU) yapılan açıklamaya göre, doping numunesinde testosterona rastlanan 39 yaşındaki sporcu, 22 Aralık 2023'ten itibaren 8 yıl boyunca atletizm faaliyetlerine katılamayacak.

Chepchirchir, 2017 yılında atletizmde sezonun 6 büyük yarışından biri olan Tokyo Maratonu'nu kadınlarda kazanmıştı.

Kenyalı atlet, 2019 yılında da biyolojik pasaportundaki anormallikler nedeniyle 4 yıl men cezası almıştı.