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Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de şampiyonluk haftası

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile şampiyon olabilmek için mücadele edecek. Ligin son haftasında Galatasaray, Konyaspor karşısında 1 puan aldığı taktirde şampiyon olacak. Küme düşme hattına yakın olan Konyaspor ise 1 puana ligde kalmayı garantileyecek. Peki, Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de şampiyonluk haftası

Trendyol 'in 38. ve son haftasında deplasmanda 'la kozlarını paylaşacak. Ligde geçtiğimiz sezonlarda 'a konuk olduğu son 3 maçı da kaybeden , puan ya da puanlar alabilmek için sahada olacak. Peki, Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Bein Sports'tan canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de şampiyonluk haftası - 1

1 PUANA GALATASARAY ŞAMPİYON, KONYASPOR LİGDE KALIYOR

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren lider , ligin geride kalan 37 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 99 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, Konya deplasmanında 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Puan cetvelinde 15. sırada bulunan ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 41 puana ulaştı. Yeşil-beyazlılar, karşılaşmada 1 puan alırsa ligde kalacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı sarı-kırmızılılar 3-0 kazanmıştı.

8 DEPLASMAN MAÇINI KAZANDI

Sarı-kırmızılılar, 'deki son 8 deplasmanından galibiyetle ayrıldı.

Ligin 16. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan , sonrasında Trabzonspor, Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etti.

Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de şampiyonluk haftası - 2

GALATASARAY'DA TEK EKSİK ZİYECH

'ın 31 yaşındaki Faslı yıldızı Hakim Ziyech, sarı kart cezası nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.

Geçen hafta Fenerbahçe karşısında ligdeki 4. sarı kartını gören Ziyech, cezası sebebiyle kadroda olmayacak.

SON 3 KONYA DEPLASMANINDAN MAĞLUP DÖNDÜ

, ligde 'a konuk olduğu son 3 maçı da kaybetti.

Geçen sezon deplasmanda 'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar, diğer sezonlarda da konuk olduğu maçlarda yeşil-beyazlılara 2-0 ve 4-3 mağlup oldu.

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