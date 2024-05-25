Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de şampiyonluk haftası

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'la kozlarını paylaşacak. Ligde geçtiğimiz sezonlarda Konyaspor'a konuk olduğu son 3 maçı da kaybeden Galatasaray, puan ya da puanlar alabilmek için sahada olacak. Peki, Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.



MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Bein Sports'tan canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.



1 PUANA GALATASARAY ŞAMPİYON, KONYASPOR LİGDE KALIYOR



Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 37 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 99 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, Konya deplasmanında 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.



Puan cetvelinde 15. sırada bulunan Konyaspor ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 41 puana ulaştı. Yeşil-beyazlılar, karşılaşmada 1 puan alırsa ligde kalacak.



İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı sarı-kırmızılılar 3-0 kazanmıştı.



8 DEPLASMAN MAÇINI KAZANDI



Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki son 8 deplasmanından galibiyetle ayrıldı.



Ligin 16. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, sonrasında Trabzonspor, Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etti.

