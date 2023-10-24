Konyaspor'da teknik direktörlük için rota 4. kez Aykut Kocaman

Aleksandar Stanojevic'le yollarını ayıran Konyaspor, yeni teknik direktör arayışına başladı.



Konya'da Aykut Kocaman sesleri yükseliyor. Kocaman'a teklif götürecek olan yeşil-beyazlılar, anlaşmanın sağlanması halinde 4. kez Kocaman'a imza attıracak.

SON DÖNEMİ



Son olarak Başakşehir'i çalıştıran Kocaman, Konyaspor'daki son döneminde 44 maça çıkmış ve 1.07'lik puan elde etmişti.



İddiaya göre Konyaspor'un diğer adayı ise Sergen Yalçın.



Süper Lig'de geride kalan 9 haftada Konyaspor 9 puan topladı.