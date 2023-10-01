Lionel Messi'nin maç kadrosundan çıkarılma sebebi belli oldu

Lionel Messi, Inter Miami'nin dün New York City FC ile oynayacağı ve her iki kulüp için de Major League Soccer play-offları açısından önemli olduğu maçın kadrosundan çıkarıldı.

AP News'ün haberine göre, Messi'nin Inter Miami tarafından henüz ciddiyeti açıklanmayan bir bacak sakatlığının bulunduğu kaydedildi.

45 DAKİKA ÖNCE KADRODAN ÇIKARILDI



Miami, başlama vuruşundan yaklaşık 45 dakika önce Messi'nin oynamayacağını, maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Messi'nin yokluğunda Miami, uzatma dakikalarında Tomas Aviles kaydettiği golle skoru 1-1'e getirerek sahadan 1 puanla ayrıldı.

MESSİ, SON BEŞ MAÇIN DÖRDÜNDE OYNAMADI



36 yaşındaki Messi, Inter Miami'nin son 5 maçının 4'ünü ve Milli takımı Arjantin'in bu süreçteki bir maçını, hem kulübü hem de ülkesi tarafından yorgunluk olarak adlandırılan ve daha sonra gelişen sebeplerden dolayı kaçırdı.

Bu süre zarfında kaçırmadığı tek maç 20 Eylül'de Toronto'ya karşı 37 dakika forma giydiği maçtı ve o maçı da dizinde olduğu düşünülen bir sorun nedeniyle devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

"GİTTİKÇE DAHA İYİYE OLUYOR"



Inter Miami koçu Gerardo Martino dün akşam oynanan maçın ardından Messi için "Gittikçe daha iyi oluyor" ifadelerini kullandı.



PUAN KAYBINDA PLAY-OFF İHTİMALİ BİTİYOR

MLS Doğu Konferansı'nda 33 puanla 13. sırada yer alan Inter Miami'nin son 2 karşılaşması kaldı.

Messi'nin takımı DC United mücadelesinde olası bir puan kaybında play-of umutlarını yitirecek.