Liverpool 28 maç sonra iç sahada kaybetti

Premier Lig’in 33. haftasında Liverpool evinde karşılaştığı Crystal Palace'a 1-0 mağlup oldu.

Premier Lig’in 33. haftasında Liverpool Anfield'da, Crystal Palace ile mücadele etti. Konuk ekip 14. dakikada Eberechi Eze’nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamladı.

İkinci yarıda ev sahibi takım maçı çevirmek için hamleler yapsa da istediği golü bir türlü bulamadı ve Liverpool sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla 71 puanda kalan Jürgen Klopp’un öğrencileri son haftalara girilirken şampiyonluk yarışında geriye düştü. Ayrıca iç sahada 28 maç sonra ilk kez kaybetti.

Ligde 5 hafta sonra kazanan Crystal Palace ise puanını 33 yaptı ve 14. sıraya yükseldi.

Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Fulham'a konuk olacak. Crystal Palace da evinde West Ham United ile karşılaşacak.