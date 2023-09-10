Marco Veratti'den 11 yıl sonra ayrılık kararı: Yeni adresi belli oldu

Paris Saint-Germain'in orta sahası Marco Veratti'nin yeni adresi Katar ekibi Al-Arabi ile anlaştı.

Fabrizio Romano'ya göre, Katar kulübü Al-Arabi ile anlaşma imzalamaya hazırlanan İtalyan oyuncusu ile nihayet sözlü anlaşma sağlandı



Öte yandan Verratti'nin önümüzdeki 24 saat içinde Doha'ya gideceği kaydedildi.



Ayrıca PSG'nin 10 gün önce 45 milyon Euro'ya Katar ekibiyle anlaşma sağladığı aktarıldı.

İtalyan oyuncu PSG ile çıktığı 416 maçta 11 gol atıp 61 asist katkısı sağladı



LİGUE1 TARİHİNİN EN ÇOK ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN OYUNCUSU

Veratti, PSG tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan oyuncusu olurken, Ligue1 tarihinin de şu ana kadar en çok şampiyonluk yaşayan oyuncusu oldu.

2012'den 2023'e kadar başkent ekibinin formasını terleten Veratti, 9 Ligue1 şampiyonluğu, 6 Fransa kupası şampyionluğu, 9 Coupe de la Ligue şampiyonluğu ve 9 Fransa Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.