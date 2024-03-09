Mauro Icardi, Süper Lig’de 15. golünü kaydetti

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Rizespor’u 6-2’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılıların 6. golü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’den geldi. Müsabakanın 85. dakikasında sahneye çıkan Icardi, Tete’nin pasında kale önünde topla buluştu ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 6-2’ye getirdi.

31 yaşındaki futbolcu böylece ligde gol sayısını da 15’e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde 5, UEFA Avrupa Ligi’nde 1 golü olan başarılı futbolcunun bu sezon toplam 21 golü bulunuyor.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Mauro Icardi, 86. dakikada yerini Carlos Vinicius’a bıraktı.