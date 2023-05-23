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Mauro Icardi'den 'Aşkın Olayım' performansı: Şarkıcı Simge'ye seslendi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, gol attıktan sonra stadyumda çalan "Aşkın Olayım" şarkısını seslendirdi. Şarkının sahibi Simge'ye seslenen Icardi, "Kusura bakma senin söylediğin gibi değil." dedi.

Mauro Icardi'den 'Aşkın Olayım' performansı: Şarkıcı Simge'ye seslendi

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Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı 'da yıldız futbolcu Mauro Icardi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Şarkıcı Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısıyla özdeşleşen Arjantinli yıldız, şarkıyı bu kez kendisi seslendirdi.

Paylaşımına Simge'yi de etiketleyen Icardi, "Kusura bakma senin söylediğin gibi değil, Galatasaray taraftarı için deniyorum." ifadelerini kullandı.

Icardi'nin Süper Lig'de attığı gol sonrası 'Aşkın Olayım' şarkısı stadyumda çalınıyordu.

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