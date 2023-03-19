Medipol Başakşehir ligde üç maç sonra puan aldı

Mücadelenin 90+1. dakikasında Serdar Gürler ile 2-1 öne geçen Medipol Başakşehir, 90+2. dakikada Diagne'nin golüne engel olamadı ve takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.



Ligin 21. haftasında Arabam.com Konyaspor'u 2-0 yenen turuncu-lacivertli ekip, bu karşılaşmadan sonra oynadığı Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor maçlarını 1-0, Beşiktaş karşılaşmasını da 2-0 kaybetmişti.



Bu sezon 5. beraberliğini alan Medipol Başakşehir puanını 41 yükseltti. Yenilmezlik serisini 10 maça yükselten VavaCars Fatih Karagümrük ise puanını 31'e çıkardı.



DANİJEL ALEKSİC 6. GOLÜNÜ ATTI



Medipol Başakşehir'i, Fatih Karagümrük karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Danijel Aleksic, bu sezon ligdeki 6. golünü attı.



Aleksic, 6 golü bulunan Deniz Türüç'ü yakaladı ve turuncu-lacivertli takım adına bu sezon en fazla gol atan oyuncu unvanını Deniz ile paylaştı.



Başakşehir'in 2. golünü atan Serdar Gürler de bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.



EMRE BELÖZOĞLU KIRMIZI KART GÖRDÜ



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, devre arasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na yaptığı itirazlar nedeniyle kırmızı kart gördü.



Belözoğlu'nun yokluğunda saha kenarında takımın başında takımın teknik sorumlusu Erdinç Sözer yer aldı.