Menemen FK Yılmaz Vural'la yükselişe geçti

Menemen FK, Yılmaz Vural yönetiminde deplasmanlarda ise çok iyi performans sergiledi.

İzmir ekibi Vural'la çıktığı 4 dış saha maçını da kayıpsız geçti. Son olarak gurbette Iğdır FK'ya kaybeden Menemen FK, deplasmanda Denizlispor, Düzcespor, İskenderunspor ve Derincespor'u art arda mağlup etmeyi başardı.

İlk yarının bitmesine 1 maç kaldığını belirten Yılmaz Vural, "Bu hafta evimizde Arnavutköy Belediyespor'la oynayıp 2023 yılını bitireceğiz. Play-off hattıyla aramızda 1 puan fark var. Biz kazanıp rakiplerimizin kaybını bekleyeceğiz. Devre arasına Play-off'un içinde girmek en büyük arzumuz." dedi.