Merih Demiral'ın yeni adresi belli oluyor

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.



İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Merih Demiral, Inter'in transfer listesinde üst sıralarda bulunuyor.



Inter'in transfer hedefindeki Cesar Azpilicueta'nın Atletico Madrid'e transfer olmaya karar verdiği belirtilen haberde, bu gelişmenin ardından tüm okların Merih Demiral'a döndüğü aktarıldı.



Teklif yapılan Demiral'ın Atalanta'dan ayrılmak istediği bir süredir İtalyan basınındaki haberlerde yer alırken, bu transferin kısa süre içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.



25 yaşındaki stoper, A Milli Takım ile de 39 maçta forma giyerken, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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