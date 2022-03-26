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MHK'nın hakem kararı Tahkim'den döndü

TFF Tahkim Kurulu, MHK'nın görevden aldığı hakemler ve gözlemcilerin itirazlarını kabul etti. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da hazır bulunduğu duruşmada, hakemleri haklı bulan Tahkim Kurulu, MHK'nın kararını bozdu

Haberler - Ntvspor 26.03.2022 - 21:03

MHK'nın hakem kararı Tahkim'den döndü

Türkiye Federasyonu Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Kurulu'nca görevden alınan hakem ve gözlemcilerin itirazlarına olumlu yanıt verdi ve kararı bozdu.

MHK, 8 Mart'ta aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık gibi tecrübeli isimlerin de olduğu 13 hakemine görev verilmeyeceğini açıklamıştı. Görevden alınan hakem ve gözlemciler, olayı Tahkim Kurulu'na taşıdı. 10’u Süper Lig hakemi, toplam 21 hakem ve gözlemci, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da hazır bulunduğu duruşmada itirazlarını anlattı. Hakemleri haklı bulan Tahkim Kurulu, MHK'nın kararını bozdu.

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