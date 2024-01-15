Milli eskrimci Nisanur Erbil, Türkiye'ye bir ilki yaşattı

"ÜLKEME BİR İLK YAŞATTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"



Nisanur Erbil, "Çok yorgun aynı zamanda da çok mutluyum. Ülkeme bir ilk yaşattığım, federasyonuma grand prix madalyası getirdiğim için çok mutluyum. Emeği olan herkese destekçilerime, bütün takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, ekran başında beni heyecanla destekleyen insanlara sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

