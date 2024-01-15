Milli eskrimci Nisanur Erbil, Türkiye'ye bir ilki yaşattı

Milli eskrimci Nisanur Erbil, Tunus'ta düzenlenen Kılıç Grand Prix'sinde 2'nci olarak Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Nisanur Erbil, Fransız Caroline Queroli'yi 15-8, Güney Koreli Yun Soyeon'u 15-10, ABD'li Maia Chamberlain'i 15-13 ve Japon Misaki Emura'yı 15-14 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
20 yaşındaki milli sporcu, Güney Koreli Choi Sebin'i de 15-14'lük skorla geçerek finalde İspanyol Lucia Martin-Portugues ile eşleşti.
Final müsabakasını 15-5 kaybeden Nisanur, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Öte yandan turnuvaya katılan diğer Türk sporculardan Enver Yıldırım 22'nci, Deniz Selin Ünlüdağ ise 60'ıncı sırayı aldı.
"ÜLKEME BİR İLK YAŞATTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Nisanur Erbil, "Çok yorgun aynı zamanda da çok mutluyum. Ülkeme bir ilk yaşattığım, federasyonuma grand prix madalyası getirdiğim için çok mutluyum. Emeği olan herkese destekçilerime, bütün takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, ekran başında beni heyecanla destekleyen insanlara sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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