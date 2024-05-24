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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu seçildi

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) sezonun en iyi orta saha oyuncusu seçildi.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu seçildi

Serie A'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Inter ile bu yıl lig şampiyonluğu sevinci yaşayan 30 yaşındaki futbolcu  en iyi orta saha oyuncusu seçildiği kaydedildi.

Monza'dan Michele Di Gregorio en iyi kaleci, Inter'den Alessandro Bastoni en iyi savunma oyuncusu, Juventus'tan Dusan Vlahovic en iyi forvet ödülüne layık görüldü.

Inter ile şampiyonluk ipini göğüsleyen Simone Inzaghi ise en iyi teknik direktör ödülünü aldı.

Bu arada Türkiye Federasyonu, sosyal medya hesabından, milli futbolcu Çalhanoğlu'nu tebrik etti.

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