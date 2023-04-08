Milli futbolcu Orkun Kökçü İngiliz devi Arsenal'ın radarında: "Geleceğin Modric'i"

İngiliz basınında Express'in haberine göre, bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı olan Arsenal gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için kadro planlamasına başlarken daha önce de görüşme yaptığı Orkun Kökçü'yü transfer için harekete geçti.



MODRIC'E BENZETİLİYOR



Haberin detaylarında 'Geleceğin Luka Modric'i' olarak yer alan Kökçü için Premier Lig'de kesinlikle oynayacak özelliklere sahip olduğu belirtilirken, 2018'de Arsenal'in bitiremediği transferi bitirmek için çok hevesli olduğunu yazdı.



Henüz 22 yaşındaki milli futbolcu Kökçü bu sezon Feyenoord'un Hollanda Eredivisie Ligin'deki liderliğinde 12 gol atarak en büyük pay sahiplerinden olurken, genç yaşında yaptığı kaptanlıkla da övgüleri topluyor.

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