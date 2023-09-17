Milli güreşçi Taha Akgül, dünya üçüncüsü oldu

"PARİS'TE AYNI HATALARI YAPMAMAYA ÇALIŞACAĞIM"



Şampiyonada bronz madalya kazandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Taha Akgül, organizasyona son 2 yılın Avrupa Şampiyonu, son dünya şampiyonu, geçen yılın namağlup güreşçisi ve geçen yıl dünyada en iyi güreşçi seçilerek geldiğinin altını çizdi.





Yarı finalde İranlı rakibine kaybettiğini hatırlatan Taha Akgül, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Onun hakkıymış, daha iyi mücadele etti. Çok iyi hazırlanmıştım, eksik bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Belki daha iyi partnerlerim olsa, daha iyi rakiplerle çalışsam, rakiplerime de daha büyük üstünlük kurabilirdim. Bu anlamda eksiklik yaşadığımı düşünüyorum. Maça çıktığımda bunu hissediyorum. Burada bronz madalya nasip oldu. Olimpiyat kotası oldu aynı zamanda. Buruk bir sevinç oldu. Olimpiyat vizesi almak önemliydi. Paris 2024 için önemli bir adım attık ve şimdi bütün konsantrasyonumuz Paris'e olacak. Bu mağlubiyetten dersler çıkaracağım ve Paris'te aynı hataları yapmamaya çalışacağım."



Kariyerinin yavaş yavaş sonuna geldiğini ancak hala zirvede olduğunu da vurgulayan Taha, şunları söyledi:



"Bu da büyük başarı. Rakiplerim 23, 24 yaşındalar, ben 34 yaşına geldim. Tecrübemle güreşiyorum. Ben 23 yaşında olsaydım bu Taha Akgül olmayacaktı, daha farklı olacaktı. Onlar şu anda o heyecanda, o kondisyondalar. Ama ben de kanımın son damlasına kadar ülkem için mücadele ediyorum. İnanın hiçbir şeye ihtiyacım yok. Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonuyum. Ama ülkem için ne kadar madalya kazanırsam o kadar iyidir diyerek minderlerde ter döküyorum. Bize dua eden, desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Hocam yanımda, her zaman beraberiz. Kulübüm Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin amatör branşlardaki en büyük kulübü. Sağ olsun başkanımız da bize çok destek veriyor. Sizler basın mensuplarımız da buraya kadar geldiniz. Gönül isterdi ki sizlere altın madalya hediye edelim ama inşallah Paris'te olacak."