Milli güreşçi Taha Akgül, dünya üçüncüsü oldu

Sırbistan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Taha Akgül, son şampiyon ünvanıyla çıktığı organizasyonda 125 kilo ilk maçında Meksikalı Garcia'yı 10-0, Azerbaycan'dan Meshvildishvili 2-0, çeyrek finalde ise Ukraynalı Khotsianivskyi'yi 3-0 mağlup etti.
Yarı finalde İranlı Amir Hossein Abbas Zare ile karşı karşıya gelen Taha, rakibine 4-0 yenilerek final şansını yitirdi.
32 yaşındaki milli güreşçimiz bronz madalya ve 2024 Paris Olimpiyatlarına kota almak için mindere çıktı. Macar Daniel Ligeti karşısında ilk puanı maçın ilk saniyelerinde alarak (1-0) öne geçti. Rakibini bastırarak 3 puan daha alan Taha, yerde çırpma yaparak skoru 5-0 yaptı. Macar sporcu Daniel Ligeti, Taha karşısında puan arasa da ilk yarıyı 5-0 kaybetti. İkinci yarıya Milli güreşçi Taha Akgül kontrollü başladı ve maçın sonuna kadar rakibine puan vermedi. Karşılaşmayı 5-0 kazanan Akgül, dünya üçüncüsü olarak Paris kotasını kazanan sporcu oldu.
"PARİS'TE AYNI HATALARI YAPMAMAYA ÇALIŞACAĞIM"
Şampiyonada bronz madalya kazandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Taha Akgül, organizasyona son 2 yılın Avrupa Şampiyonu, son dünya şampiyonu, geçen yılın namağlup güreşçisi ve geçen yıl dünyada en iyi güreşçi seçilerek geldiğinin altını çizdi.
Yarı finalde İranlı rakibine kaybettiğini hatırlatan Taha Akgül, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Onun hakkıymış, daha iyi mücadele etti. Çok iyi hazırlanmıştım, eksik bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Belki daha iyi partnerlerim olsa, daha iyi rakiplerle çalışsam, rakiplerime de daha büyük üstünlük kurabilirdim. Bu anlamda eksiklik yaşadığımı düşünüyorum. Maça çıktığımda bunu hissediyorum. Burada bronz madalya nasip oldu. Olimpiyat kotası oldu aynı zamanda. Buruk bir sevinç oldu. Olimpiyat vizesi almak önemliydi. Paris 2024 için önemli bir adım attık ve şimdi bütün konsantrasyonumuz Paris'e olacak. Bu mağlubiyetten dersler çıkaracağım ve Paris'te aynı hataları yapmamaya çalışacağım."
Kariyerinin yavaş yavaş sonuna geldiğini ancak hala zirvede olduğunu da vurgulayan Taha, şunları söyledi:
"Bu da büyük başarı. Rakiplerim 23, 24 yaşındalar, ben 34 yaşına geldim. Tecrübemle güreşiyorum. Ben 23 yaşında olsaydım bu Taha Akgül olmayacaktı, daha farklı olacaktı. Onlar şu anda o heyecanda, o kondisyondalar. Ama ben de kanımın son damlasına kadar ülkem için mücadele ediyorum. İnanın hiçbir şeye ihtiyacım yok. Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonuyum. Ama ülkem için ne kadar madalya kazanırsam o kadar iyidir diyerek minderlerde ter döküyorum. Bize dua eden, desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Hocam yanımda, her zaman beraberiz. Kulübüm Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin amatör branşlardaki en büyük kulübü. Sağ olsun başkanımız da bize çok destek veriyor. Sizler basın mensuplarımız da buraya kadar geldiniz. Gönül isterdi ki sizlere altın madalya hediye edelim ama inşallah Paris'te olacak."
ŞAMPİYONADA DİĞER SONUÇLAR
Öte yandan milli güreşçilerden 74 kiloda Soner Demirtaş, üçüncü turda Ermeni rakibi Hrayr Alikhanyan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Soner, çeyrek finalde Azerbaycan'dan Turan Bayramov'a 5-4 mağlup oldu.
Feyzullah Aktürk ise 92 kiloda, Bulgar rakibi Akhmed Adamovich Magamaev maçtan çekilince galip sayıldı ve çeyrek finale yükseldi. Feyzullah Aktürk, çeyrek finalde Kazak rakibi Rizabek Aitmukhan'a 11-0 yenildi.
Milli güreşçilerden 79 kiloda Ramazan İshak Sarı ise ikinci turda İranlı Rakibi Mohammad Ashghar Nokhodilarim'e 9-4 mağlup oldu.
57 kiloda Süleyman Atlı da ilk turda Alman Rakibi Niklas Stechele'ye 6-5 yenildi.
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