Milli takım maç takvimi: En yakın milli maç ne zaman?

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımın maç tarihleri merak ediliyor. Grupta lider olan milli takım, bu maçlardan alacakları puanlar ile Uluslar Ligi'nde bir üst gruba çıkma hedefinde.



TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN?



Türkiye ile Galler, 16 Kasım Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda saat 20.00'de karşılaşacak.



KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?



Milli takım, gruptaki son maç olan Karadağ karşılaşması öncesindeki antrenmanını 18 Kasım Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda yapacak. Kafile aynı gün saat 16.00'da THY'ye ait uçakla Kayseri'den Podgorica'ya yolculuk edecek ve mücadele öncesindeki kampını da bu kentte yapacak.



Karadağ ile Türkiye arasındaki mücadele, Nikşiç kentindeki Şehir Stadyumu'nda 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te oynanacak.



MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU



A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)



Defans: Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)



Orta saha: Doğucan Haspolat (Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)



Forvet: Ahmet Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)



Türkiye Futbol Federasyonunundan yapılan açıklamaya göre, 28 futbolcunun bulunduğu kadroda; Doğan Alemdar, İrfan Can Kahveci, Ozan Kabak ve Yusuf Yazıcı sakatlıkları sebebiyle yer almadı.



Kariyerini Portekiz'in Porto kulübünde sürdüren ve daha önce genç milli düzeyde İsveç'i temsil eden Deniz Gül ile Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Doğucan Haspolat, ilk kez ay-yıldızlı kadroya davet edildi.