Mohamed Salah'a 100 milyon euroluk teklif: Suudi Arabistan'a mı gidiyor?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen ve Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın transferdeki ana hedefleri arasında yer alan Mohamed Salah'ın geleceği belli oluyor.



İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Liverpool, Suudi Arabistan ekibine oyuncunun satılık olmadığını iletti.



100 milyon euroluk teklifi reddeden Liverpool'un bu kararı sonrası oyuncunun nasıl bir yol izleyeceğinin merakla bekleniyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME



İddiaya göre Al-Ittihad 3 yıllık sözleşme için Salah'a 240 milyon euro ücret ödemeye hazır.



Salah, İngiliz ekibinin forması ile çıktığı 307 karşılaşmada 187 gol ve 80 asistlik performans sergilemişti.