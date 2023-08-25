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Mohamed Salah'a 100 milyon euroluk teklif: Suudi Arabistan'a mı gidiyor?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Mohamed Salah'a Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad 100 milyon euroluk teklifte bulundu. Ancak Liverpool bu teklifi reddetti.

Mohamed Salah'a 100 milyon euroluk teklif: Suudi Arabistan'a mı gidiyor?

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'da forma giyen ve Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın transferdeki ana hedefleri arasında yer alan Mohamed Salah'ın geleceği belli oluyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Liverpool, Suudi Arabistan ekibine oyuncunun satılık olmadığını iletti.

100 milyon euroluk teklifi reddeden Liverpool'un bu kararı sonrası oyuncunun nasıl bir yol izleyeceğinin merakla bekleniyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME

İddiaya göre Al-Ittihad 3 yıllık sözleşme için Salah'a 240 milyon euro ücret ödemeye hazır.

Salah, İngiliz ekibinin forması ile çıktığı 307 karşılaşmada 187 gol ve 80 asistlik performans sergilemişti.

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