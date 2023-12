Montella'dan EURO 2024 yorumu

HAMİT ALTINTOP: PLAY-OFF'UN C GRUBU OLMASI DA ASLINDA BİZİM İÇİN AVANTAJ



TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, "yi bir kura. Portekiz çok güçlü. Çekya da iyi bir hava yakaladı. Play-Off'un C Grubu olması da aslında bizim için avantaj. Bizim hedefimiz bu avantajı kaybetmemek, turu geçmek. Ama tabii ki uzun bir süreç var. Umarım oyuncularımız üzerine koyarak ilerler. Mart ayında iki tane hazırlık maçımız olacak. En iyi şekilde Dortmund şehrinde, 18 Haziran'da iyi bir başlangıç yaparız" dedi.



"İKİ MAÇIMIZIN DORTMUND'DA OLMASI BÜYÜK AVANTAJ"



Hamit Altıntop, iki maçın Dortmund'da oynanacak olmasıyla ilgili, "İki maçımızın Dortmund'da olması büyük bir avantaj. 80 bin kapasiteli bir stat. Orada vatandaşlarımızla, futbolseverlerimizle bir arada olmak çok büyük bir avantaj. Bu avantajı dezavantaja çevirmemek lazım, iyi hazırlanmak lazım. Mütevazılığımızı da kaybetmemiz gerekir ki motivasyonumuzu yüksek tutalım" dedi.



"HEDEF NET"



Play-Off C elemelerinden gelebilecek takımları değerlendiren Altıntop, "Lüksemburg ile çok uzun zaman olmayan süreçte iki defa oynama şansımız oldu. Gürcistan, Yunanistan ve Kazakistan var. Hepsi altyapılarına iyi yatırım yaptılar. Hangisi olursa iyi bir sonuçla turu geçmek istiyoruz. Hedef net" şeklinde konuştu.



"PORTEKİZ GRUBUN FAVORİSİ"



Portekiz'in grubun favorisi olduğuna değinen Hamit Altıntop, "Sadece oyuncu olarak değil antrenör bazında da çok çok iyi mesafe kat ettiler. Her turnuvada çok iyi sonuçlar aldılar. 2016'da Avrupa şampiyonu oldular. Bizimle kıyasladığımızda aramızda biraz mesafe var gibi ama günlük futbolda bu maçtan maça değişebiliyor. Bunu kısa zaman önce Hırvatistan ve Almanya'yı yenerek gösterdik. Bunu sürekli hale getirmek istiyoruz. Bunu da umarım turnuvada yansıtabiliriz" diye konuştu.



"OYUNCULARIMIZIN ÜSTÜN PERFORMANS GÖSTERMESİ GEREKİR Kİ HAYALLERİMİZE ULAŞALIM"



Hamit Altıntop, "Almanya'da vatandaşlarımızla birlikte 7 maçlık bir periyoda girmek istiyoruz" diyerek şunları dile getirde: "Bizim takım çok kıymetli onlara cesaeet vermemiz lazım. Onları doğru uyarılarla doğru şekilde hazırlamamız gerekir. Her maç çok çok iyi oynamamız lazım. Oyuncularımızın üstün performans göstermesi gerekir ki hayallerimize ulaşalım. Bunu kesinlikle yapabiliriz. İlk hedefimiz grupları geçmek. Kısmen de olsa futbol şansı gerekli."