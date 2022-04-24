MotoGP Portekiz Grand Prix'sini Quartararo kazandı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Franzsız pilot Fabio Quartararo MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Portekiz ayağında birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 5. mücadelesi, Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 25 tur üzerinden yapıldı.



Yarışa 5. sıradan başlayan Quartararo, bu sezon ilk, kariyerinin 9. galibiyetini elde etti.



Bitiş çizgisini Quartararo'dan 5.4 saniye sonra geçen Johann Zarco (Pramac Ducati) 2'nci, liderin 6 saniye gerisindeki Aleix Espargaro (Aprilia) ise 3. sırayı aldı.



Portekiz'e şampiyona lideri olarak gelen Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini, 10. turda kaza yaparak yarışa veda etti.



Geçen yılın şampiyonu Quartararo, 69 puanla pilotlar klasmanında da liderliğe yükseldi.



Sezonun 6. yarışı İspanya Grand Prix'si 1 Mayıs'ta düzenlenecek.

PİLOTLAR KLASMANI

1. Fabio Quartararo (Fransa): 69 puan



2. Alex Rins (İspanya): 69 puan



3. Aleix Espargaro (İspanya): 66 puan



4. Enea Bastianini (İtalya): 61 puan



5. Johann Zarco (Fransa): 46 puan

MOTOSİKLETLE UÇURUMDAN ATLADI!