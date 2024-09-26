Mourinho'dan derbi sonrası Avrupa Ligi'nde rotasyon

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise karşısında Süper Lig'de son oynanan Galatasaray maçının 11'ine göre 5 değişikliğe gitti. Defansta Alexander Djiku'nun yerine Rodrigo Becao; orta sahada da İsmail Yüksek'in yerine Sofyan Amrabat görev aldı. Mourinho, hücum hattında ise Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko'nun yerine İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Youssef En-Nesyri'ye şans verdi.



İRFAN CAN DÖNDÜ



Milli futbolculardan İrfan Can Kahveci, Belçika ekibine karşı 11'de sahaya çıktı. 29 yaşındaki futbolcu Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasına 11'de başlayan İrfan Can, 6 maç sonra ilk 11'de şans buldu. İrfan Can, ligde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 maçta süre aldı.



CENGİZ ÜNDER VE AMRABAT İLK KEZ 11'DE



Bu sezon ligde sadece 2 müsabakada sonradan dahil olan Cengiz Ünder de ilk kez bir maça 11'de başladı. Yeni transferlerden Sofyan Amrabat, Süper Lig'de Kasımpaşa ve Galatasaray'a karşı müsabakaların ikinci yarılarında oyuna girerken, ilk kez sarı-lacivertli forma altında 11'de başladı.