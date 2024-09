Mourinho'dan derbi sonrası Avrupa Ligi'nde rotasyon

İRFAN CAN DÖNDÜ



Milli futbolculardan İrfan Can Kahveci, Belçika ekibine karşı 11'de sahaya çıktı. 29 yaşındaki futbolcu Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasına 11'de başlayan İrfan Can, 6 maç sonra ilk 11'de şans buldu. İrfan Can, ligde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 maçta süre aldı.



CENGİZ ÜNDER VE AMRABAT İLK KEZ 11'DE



Bu sezon ligde sadece 2 müsabakada sonradan dahil olan Cengiz Ünder de ilk kez bir maça 11'de başladı. Yeni transferlerden Sofyan Amrabat, Süper Lig'de Kasımpaşa ve Galatasaray'a karşı müsabakaların ikinci yarılarında oyuna girerken, ilk kez sarı-lacivertli forma altında 11'de başladı.