NBA'de Nikola Jokic ve Damian Lillard sözleşmelerini uzattı

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, son 2 normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen ve kariyerinde 4 kez all-star maçında oynama onuru yaşayan Jokic, kendisini 2023-24 sezonundan itibaren 5 yıllığına Nuggets'a bağlayan sözleşmeye imza attı.



ABD basını, 27 yaşındaki Jokic'in kontratının son yılında 60 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunduğunu ve 264 milyon dolarlık toplam değeriyle NBA tarihinin en pahalı anlaşması olduğunu paylaştı.



2014 NBA Draftı'nda Nuggets tarafından 41. sırada seçilen Sırp pivot, MVP ödülünü kazanan en düşük sıradan seçilmiş oyuncu unvanını elinde tutuyor. Jokic'in 7 yıllık NBA kariyerinde 19,7 sayı, 10,4 ribaunt ve 6,2 asist ortalamaları bulunuyor.

LILLARD 2026-27 SEZONU SONUNA KADAR TRAIL BLAZERS'TA

Kariyerinde 6 kez all-star seçilen ve NBA 75. Yıl Dönümü Takımı'nın üyesi olan Lillard, 2024-25 sezonu sonunda bitecek sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Lillard 2 yıl için Portland Trail Blazers'tan 122 milyon dolar alacak.



Ligdeki 10 yılını da Trail Blazers'ta geçiren 31 yaşındaki oyun kurucu, maç başına 24,6 sayı, 6,6 asist ve 4,2 ribaunt üretti.