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Neymar, Al-Hilal için sağlık kontrollerinden geçiyor

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al-Hilal'e transfer oluyor. Teknik Direktör Luis Enrique gelecek sezon planlarının arasında olmadığını belirtmişti.

Neymar, Al-Hilal için sağlık kontrollerinden geçiyor

Geçtiğimiz günlerde yöneticilerine ayrılma kararı aldığını bildiren 'ın gideceği takım belli oldu.

The Athletic'in haberine göre, Paris Saint-Germain'in forvet oyuncusu Neymar, Suudi Profesyonel Ligi kulübü Al Hilal'e transferinden önce sağlık kontrolünden geçiyor.

31 yaşındaki Neymar, Al Hilal ile iki yıllık bir anlaşma imzalamaya hazırlanıyor.

Brezilyalı oyuncu PSG'nin sezon öncesi hazırlık döneminde oynamıştı ancak geçen hafta onun ve orta saha oyuncusu Marco Verratti'nin yeni teknik direktör Luis Enrique yönetiminde kulübün gelecek sezon planlarında yer almadığı anlaşıldı

2017 yılında Barcelona'dan 222 milyon euro karşılığında PSG'ye transfer olan Neymar, Fransız ekibiyle çıktığı 173 maçta 118 gol atıp 77 asist kaydetti.

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