NFL efsanesi Jim Brown hayatını kaybetti

Amerikan Futbol Ligi (NFL) tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Jim Brown, 87 yaşında hayata veda etti.



NFL takımlarından Cleveland Browns'un efsane oyuncusunun ölümünü eşi Monique Brown, sosyal medya hesabından duyurdu.



"DÜNYA İÇİN BİR YILDIZDI"



Monique, Brown'un kesin ölüm nedeni açıklamazken yaptığı paylaşımda, "Dünya için o bir aktivist, aktör ve futbol yıldızıydı. Ailemiz için o sevgi dolu ve harika bir koca, baba ve büyükbabaydı. Kalbimiz kırık..." ifadelerini kullandı.



NFL'de 9 sezon boyunca formasını giydiği Cleveland, Jim Brown için bir anma mesajı yayınladı.



Kulüpten yapılan paylaşımda, "Jim'in inanılmaz yaşamının ve mirasının küçük bir parçası olma fırsatına sahip olduğumuz için hissettiğimiz derin sevgi ve minnettarlığı tarif etmek imkansız. Ölümünün yasını tutuyoruz ama dünyaya getirdiği silinmez ışığı kutluyoruz." denildi.

Brown, NFL'de bir sezonda en çok koşan oyuncu rekoruna sahipti. 1965 yılında NFL'de En Değerli Oyuncu seçilen Brown kariyerinde 118 maça çıkarken hiçbir lig mücadelesini kaçırmadı.



Kariyerinin 9. yılında emekliliğe ayrılan ve oyunculuk yapmaya başlayan Jim Brown 30'dan fazla filmde rol aldı. Xavi ile Barcelona arasında kriz Haberi Görüntüle