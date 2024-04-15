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Okan Buruk efsanelerin arasına girmeye hazırlanıyor

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk kulüp efsanelerinin arasına girmeye hazırlanıyor. Deneyimli çalıştırıcı bu akşam puan ya da puanlar aldığı takdirde yenilmezlik serisini 20 maça çıkartarak sarı-kırmızılıların tarihinde bunu daha önce başaran Türk teknik direktörlerin arasına adını yazdıracak.

Okan Buruk efsanelerin arasına girmeye hazırlanıyor

, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılılar yönetiminde deplasman rekorunu tazelemeyi hedefliyor.

Son 5 lig deplasmanını kazanan Galatasaray, en son Okan Buruk yönetiminde Ekim 2022-Mart 2023 tarihleri arasında 6 maçlık seri yakalamıştı.

EFSANELER ARASINA ADINI YAZDIRACAK

Ligde 19 maçlık yenilmezlik serisine sahip olan sarı-kırmızılılar bugün Alanyaspor karşısında puan ya da puanlar almayı başarırsa seriyi 20 maça çıkartacak.

Ayrıca Okan Buruk Galatasaray tarihinde Gündüz Kılıç, Mustafa Denizli ve Fatih Terim'in ardından bunu başaran 4. Türk teknik direktör olacak.

Alanyaspor - Galatasaray maçı bugün saat 20.00'da başlayacak.

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