Okan Buruk efsanelerin arasına girmeye hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde deplasman rekorunu tazelemeyi hedefliyor.

Son 5 lig deplasmanını kazanan Galatasaray, en son Okan Buruk yönetiminde Ekim 2022-Mart 2023 tarihleri arasında 6 maçlık seri yakalamıştı.

EFSANELER ARASINA ADINI YAZDIRACAK

Ligde 19 maçlık yenilmezlik serisine sahip olan sarı-kırmızılılar bugün Alanyaspor karşısında puan ya da puanlar almayı başarırsa seriyi 20 maça çıkartacak.

Ayrıca Okan Buruk Galatasaray tarihinde Gündüz Kılıç, Mustafa Denizli ve Fatih Terim'in ardından bunu başaran 4. Türk teknik direktör olacak.

Alanyaspor - Galatasaray maçı bugün saat 20.00'da başlayacak.