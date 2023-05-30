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Okan Buruk, Galatasaray’ı şampiyon yapan 13. farklı teknik direktör oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların şampiyon yapan 13. farklı antrenör oldu.

Okan Buruk, Galatasaray’ı şampiyon yapan 13. farklı teknik direktör oldu
Okan Buruk'lu Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü

Okan Buruk'lu Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü

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Spor Toto Süper Lig’in 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü , bu başarıyla kulüp tarihine geçti. Buruk, ’a şampiyonluk kazandıran 13. farklı antrenör oldu.

1961-1962 sezonunda Galatasaray’ı ilk Süper Lig şampiyonluğuna Teknik Direktör Gündüz Kılıç ulaştırdı. Sarı-kırmızılılarda en çok şampiyon olan antrenör ise Fatih Terim oldu. Sarı-kırmızılılar ile toplamda 8 kez mutlu sona ulaşan Terim, lig tarihinde en fazla şampiyon olan çalıştırıcı konumunda da yer alıyor.

Galatasaray’ı şampiyon yapan teknik direktörler ve sezonları şöyle:

Fatih Terim (8): 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019
Brian Birch (3): 1970-1971, 1971-1972, 1972-193
Gündüz Kılıç (2): 1961-1962, 1962-1963
Tomislav Kaloperovic (1): 1968-1969
Jupp Derwall (1): 1986-1987
Mustafa Denizli (1): 1987-1988
Karl Heinz Feldkamp (1): 1992-1993
Rainer Hollmann (1): 1993-1994
Mircea Lucescu (1): 2001-2002
Erik Gerets (1): 2005-2006
Cevat Güler (1): 2007-2008
Hamza Hamzaoğlu (1): 2014-2015

Okan Buruk, Galatasaray’ı şampiyon yapan 13. farklı teknik direktör oldu - 1
Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray

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