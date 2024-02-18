Okan Buruk: Hedefimiz şampiyonluk ve Avrupa'da final

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk karşılaşmayı değerlendirdi.

Okan Buruk'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

Çok iyi bir ilk yarı geçirdik. Maçın genelinde üstün olan taraftık günün sonunda en değerli şey 3 puan ve sakatlık vermeden Ankara'dan ayrılıyoruz.

"ZEMİN BEKLEDİĞİMİZDEN ÇOK İYİYDİ TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Zemin de beklediğimizden çok çok iyiydi. Yapılan 10 günlük bakım neticesinde oyuncular çok zorluk yaşamadı. Bu işi çıkaran insanlara da ayrıca teşekkür ediyorum."

"2000 RUHUNA BENZETMEK İSTİYORUM"

"Bir adanmışlık var. İnancımız var. İyi bir takımız. Şampiyonluğu çok istiyoruz. Avrupa'da başarıyı çok istiyoruz. 2000 ruhuna benzetmek istiyorum. O başarılara ulaşmak için daha fazlasını yapmalıyız.Bunun bilincindeyim. Son Avrupa maçının daha üstüne çıkmalıyız. Bir sonraki maçta daha da iyisini yapabiliriz. Hedeflerimiz aynı. Şampiyonluk ve Avrupa'da final! Hedefi koymak, inanmak, oraya çıkabileceğimizi düşünmek önemli hayaller. Gerçekleştirmek istiyoruz."

"BU MAÇ ŞAMPİYONLUK MAÇLARINDAN BİRİYDİ"

"Geçen sezonki şampiyonluk maçından önce de aynı otel, aynı toplantı salonu, aynı yemek salonu, aynı stadyum. Geçen sene burada şampiyon olduk. Bu da şampiyonluk maçlarından biriydi. Ankaragücü deplasmanı zordur. Takımı da hocası da çok iyi. Biz buraya çıkarken bu şampiyonluk maçlarından biri dedik. İki takım da net sürdürüyor yarışı. Fenerbahçe de kazandı. Kimsenin puan kaybına tahammülü yok. Şampiyonluk yarışı bence çok erken başladı zaten."

"SÜPER KUPA İÇİN FİKSTÜRDE YER YOK"

"İki takımın da oynayacağı çok maç var. Kimin nerede puan vereceği çok belli olmuyor. Biz kazanarak gitmek istiyoruz. Oyuncularımıza da hep bunu söylüyoruz. Süper Kupa için fikstür sıkışık. Nisan konuşuluyor. Fikstüre yerleştirecek yer yok. Çok yoğun bir fikstür var. Avrupa'da devam ediliyor. Biz devamlı maç oynuyoruz, 3 günde 1 oynuyoruz. Bizim için bir şey değişmiyor. Ne uygun görülüyorsa ona razı olacağız."

DAVINSON SANCHEZ

"Oyuncular değişebilir ancak oyun anlayışımız hiçbir zaman değişmez. Attığımız ikinci gol Davinson'un doğru baskı yapması ve önde oynaması sayesinde oldu. Oyun içerisinde de bunu çok fazla yaptığımızı düşünüyorum."

DERRICK KÖHN

"Köhn ilk maçı olmasına rağmen rahat oynadı. Onun çevresinde olan Kerem Aktürkoğlu ve Kerem Demirbay ile çok uyumlu oynadılar. Bence ilk maçına rağmen genel olarak özgüvenli bir oyun sergiledi. Antrenmanda da görmüştük. Çok sosyal ve arkadaşlarıyla da çok iyi iletişim kurdu ve bu performansının nedenlerinden bir tanesi de takıma çabuk alışması."

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.