Okan Buruk: İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan önce düzenlenen basın toplantısında sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk ile oyunculardan Berkan Kutlu açıklamalarda bulundu.



Hem Galatasaray için hem Türkiye için çok önemli bir karşılaşma olacağını aktaran Okan Buruk, “Geçen sene Şampiyonlar Ligi'ne girdik. Tekrar orada olmak istiyoruz. Bunun ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Karşımızda son dört senenin şampiyonu var. Bu görüşle rakibimizi bu şekilde görerek maça hazırlanıyoruz. Ne kadar iyi bir takım olduklarını biliyoruz. Lige kötü başlasalar da bence kadro olarak da kalite olarak da fiziksel olarak da çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Tabii ki ilk maç deplasmanda oynayacağımız maç burada çok büyük önem taşıyor. Sahanın sentetik olması tabii ki yani bu kim gelirse gelsin buraya Young Boys için bir avantaj. Oyun olarak bugün biraz da oyuncularımızı bu sahaya alıştıracağız. Adaptasyonlarını sağlayacağız. Yarınki maçta da en yüksek seviyemize ulaşmaya çalışacağız. Dediğim gibi çok önemsiyoruz. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Hem fiziksel olarak da çok atlet bir takım ve çok gol yiyor. Çok da gol atıyor. Burada bence kimseyi de yanıltmasın. Her an pozisyona girebilecek, pozisyon da verebilecek bir takım. Bu zamana kadar oynadığı maçlarda bunu net bir şekilde gösterdi. Dediğim gibi biz kalitemizi ortaya koy gerekiyor ama aynı motivasyon, aynı istek, aynı konsantrasyon, aynı direnci rakibimiz kadar göstermemiz gerekiyor. Ancak bunu yaparsak biz daha avantajlı oluruz” diye konuştu.



“YÜZDE 100 HAZIRIZ”



Teknik ekibinin ve oyuncularının çok tecrübeli çok önemli olduğunun altını çizen Okan Buruk, şunları kaydetti:



“Lider oyunculara sahibiz. Saha içinde başlayan dışarıda olan ve teknik ekibimizle birlikte hep şey yarın üzerlerine ne düşüyorsa yapacaklar. Tabii ki bir oyun gücümüz var. Oyun planımız her zaman var. Bu uygulamak istiyoruz. O yüzden dediğim gibi burada hem oyuncular saha içerisinde hep şey bir teknik adam olacak. Saha kenarında yine benim ekibimle birlikte burada yine aynı seviyede, aynı şeyleri yapmayı, aynı duygularda olmaya çalışacağız. Türkiye'de ertelendiği için işte ertelensin mi, ertelenmesin mi diyoruz ama burada mesela geçen hafta sonu kupa oynandı. Takımları özellikle yormamak için. Şampiyonlar Ligi play-off öncesi veya diğer kupalar için. Hafta sonu da maçlar yok biliyorsunuz. Lige erken başlattılar ama burada bu takımlara böyle bir dinlenme süresi veriyorlar diyelim. Bizim bir talebimiz olmadı ama arada bir lig maçı olmaması bence tabii ki bizim için bir avantaj oldu. Tekrar dinleneceğiz. Tekrar hazırlanacağız ve bir sonraki maça daha hazır halde geleceğiz. Yani ben diğer türlü bizi daha çok zorlayacağımızı düşünüyordum. Onun dışında sezon başı tabii ki yani biz en yüzde yüzümüzde olduğumuzu söylemiyoruz ama en yüzde yüz performansımızı ortaya çıkarabilecek aslında kafa yapısındayız. Bence daha önemlisi bu. Yani bazen yüzde yüz olursunuz. Ama ne oynadığınız oyunu izleyicilere ulaşmaz ama siz mental olarak oyunu bu kadar önemsiyorsanız ve yüzde seksen olsanız da onu yüzde yüzle oynamaya çalışıyorsunuz. Bence bu çok daha önemli, değerli. O yüzden ben oyuncularıma güveniyorum. Yaklaşık altıncı haftaya geldik. Başladığımızdan itibaren aslında tam altı haftalık bir süreç hazırlanmak için çok uygun, ideal. O yüzden bu anlamda hazırız, değiliz diye bir şey söylememize gerek yok. Yüzde 100 hazırız.”



“TAKIMI ÇOK SAHİPLENEN OYUNCULARA SAHİBİZ”



İlk 11 ile ilgili kararı vermediğini anlatan tecrübeli teknik adam, “Burada oyuncularımızı göreceğiz, bugün de göreceğiz. Tam performansını herkesin gördükten sonra kadromuzu belirleyeceğiz. Barış'ın bir rahatsızlığı oldu. Bizle birlikte gelemedi sabah ama şu anda uçuyor. Yarına göreceğiz. Diğer oyuncularımla ilgili de aynı şekilde. Hani kadromuzu bu anlamda belirleyeceğiz. Yani özellikle savunmada iki tane oyuncumuzun eksik olmaması tabii ki bizim için bu anlamda dezavantaj. Hem Kaan’ın olmaması hem Davinson'un olmaması. Bu anlamda bizim için dezavantaj ama çok önemli, çok değerli oyuncularımız var. Her mevkide ve farklı mevkilerde oynayabilen. Berkan bunu hep gösterdi. Kaan gösterdi, Barış gösterdi. Gerçekten çok önemli değerli oyunculara sahibiz ve takımı çok sahiplenen bu takıma çok değer katan, değer veren oyunculara sahibiz. O yüzden yani eksiklerimiz sonuçta on bir kişi sahaya çıkacağız. Oyuncu değişiklikleriyle birlikte en maksimumu, en fazlasını verebileceğiz. O yüzden bunlara çok fazla takılmadan yarınki maçımıza kimle başlayacaksak, kimle devam edeceksek biraz ona odaklanacağız” ifadelerini kullandı.



“İLK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİRMEK”



Okan Buruk, konuşmasına şöyle devam etti:



“İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Yani Şampiyonlar Ligi'ne girdikten sonra ancak orayla ilgili bir hayal kurabilir. Onunla ilgili konuşabiliriz. Kadromuz ona göre şekillendirebilirz. Ama şu anda Şampiyonlar Ligi'ne girmedik. O yüzden şampiyon Ligi’yle ilgili bir hedef söylemek şu anda doğru olmaz. Bunu geçen sene de yaşamıştık. Yani maçları oynamadan bence çok gerçekten önemli rakiplere karşı oynuyoruz. Ve Şampiyonlar Ligi'ne girmek, orada oynamak çok farklı bir motivasyon. Yani belki bize göre rakibimiz motive bir şekilde bu maçlara hazırlanacak, çıkacak. O yüzden yani şu andaki ana amacımız Şampiyonlar Ligi'nin içinde olmak.”



“BİZ ŞANSLIYDIK, SOKAKTA OYNUYORDUK AMA ŞU ANDA ÖYLE DEĞİL”



Okan Buruk, İsviçre ve Türk futbolunun karşılaştırılmasıyla ilgili bir soruya, şu yanıtı verdi:



“İsviçre Milli Takımı çok iyi bir Avrupa Şampiyonası geçirdi. Çok şanssız bir şekilde elendiler. Herkesin çok büyük bir beğenisini kazandılar futbol olarak. Murat Yakın da aynı şekilde çok yakından tanıdığımız, bildiğimiz ve çok değerli bir teknik adam. Türkiye de bence Hollanda maçı çok daha farklı bir şekilde bitebilirdi. O yüzden yani iki takımın futbol olarak bence milli takımımızın da iyi işler yaptığı bir Avrupa Şampiyonası gördük. Tabii ki Türkiye'deki bütçelere baktığımızda oyuncu kalitesine ve değerine baktığımızda arada çok büyük farklar var ama oyun olarak bence aradaki farkı buradaki hem kurulmuş düzen, oyun yapısı ve yaş olarak da çok çok genç bir takım. Genç bir takıma karşı oynayacağız. Yani dünyanın birçok yerinde bunu yapabiliyorlar. Burada da aynı şekilde. O yüzden iyi takımlara karşı oynayacağız. Bence yani otobüste bugün gelirken de şunu gördük. Stada gelirken etrafta her yerde sahalar var. Yani bence bizden üstün oldukları yer burada spor alanlarının olması. Her yerde saha olması oynayabilecek alanların olması. Yani bütün gün çocukların futbol oynayabileceği, her yaştan insanın futbol oynayabileceği. Avrupa'yla ilgili belki aramızdaki en büyük fark. Sonra hep şunu söylüyoruz: ‘İşte onların nüfusu şu kadar bizim bu kadar.’ Bizden niye çıkmıyor diyoruz ama yani bizim çocuklarımızın oynayabileceği bir alan yok. Yani İstanbul'a baktığımızda sadece işte halı sahalarda oynayabiliyorlar veya kendi sitelerinin içerisinde oynayabiliyorlar. Bunları yakalayamayan insanlar da oluyor. Biz şanslıydık sokakta oynuyorduk ama şu anda öyle değil. O yüzden aramızdaki fark bence şu anda yani buradan ileride belki daha çok futbolcu çıkacak ülkemize göre. Bence burada bir yatırım yapmamız gereken yer olduğunu düşünüyorum.”



“GEREKLİ CEZA VERİLECEKTİR”



Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Süper Lig’de 2’nci haftanın VAR kayıtlarıyla ilgili bir soruya ise “Daha profesyonel olmasını bekliyoruz. Bu kadar yatırımların yapıldığı bir ligde gerçekten yani bu tür çok kısa, tam anlaşılmayan konuşmayla bir golün iptal edilmesi gerçekten yani çok profesyonelce gelmiyor. Gerekli ceza verilecektir. Yani her takımın başına bunlar gelebiliyor. Yani bunları çok fazla yaşıyoruz. O yüzden sadece bunun altını çizmek istiyorum. Zaten biliyorsunuz federasyon başkanımızın da ilk açıklamalarından biri VAR hakem odasındaki hakemlerin hata yapmaması. Gereken cezaların verileceği de bununla ilgili. Tabii ki Merkez Hakem Kurulu ve federasyon doğru cezaları verecektir. Çünkü üzerinde durdukça her takım birbirine bir yerden vurmaya çalışıyor ve burada bu sefer ligin atmosferi yükseliyor. O yüzden burada çok üzerinde durmadan burada teslim olmak lazım. Federasyona teslim olup bunu bırakmak gerekiyor” şeklinde yanıt verdi.



BERKAN KUTLU: YARINKİ MAÇI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ



Galatasaray formasını giyen orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ise şu değerlendirmelerde bulundu:



“Şampiyonlar Ligi play off’u, çok zor bir maç. İsviçre şampiyonu ile Türkiye şampiyonu oynuyor. Biz gücümüzü biliyoruz. Çok iyi hazırlandık. Yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz.



En rahat hissettiğim pozisyon orta saha. Zaman zaman stoper ve sol bek de oynadım. Ancak orta sahada kendimi rahat hissediyorum.



İlk defa olduğu için tam, iki yılda daha ilk defa yaşayacağız bunu (Okan Buruk’un karşılaşmada cezalı olması). Tabii ki çok önemli hocanın olması, bize direktifleri vermesi. Ama eminim ki hocanın ekibi sonuçta, hocanın ekibi de çok iyi. Ekibi de bizi hazırlayıp maçlara direktifleri vereceğine inanıyorum.”