Okan Buruk'tan Icardi açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Buruk'un yaptığı açıklamalarda şu ifadeler yer aldı;

"MAÇTAN 7 SAAT ÖNCE CEZA ALMASI HANGİ HUKUKA UYUYOR?"

Birincisi, hangi hukuka uyduğunu bilmiyorum ama tedbirsiz olarak sevk edilen oyuncunun maç gününden 7 saat önce ceza alması ne ile açıklanır anlamıyorum. İnşallah bizi aydınlatırlar. Biz maçı pazar günü oynasaydık Icardi oynayacaktı, bugün oynadığımız için oynayamıyor.

Kötü bir organizasyon var. Maalesef bunlar yaşadığımız şeyler, alıştığımız şeyler. Bu işin ayrı bir yanı, buna takılmadan devam edeceğiz. Sadece garip geliyor çünkü son idmanı dün yaptık ve Icardi varmış gibi yaptık ama bugün bunu değiştirmek zorunda kaldık. Bence rakip için de saçma bir durum. Onlar da planlarını buna göre yapmışlardır. Ekibimdeki yabancı isimler de bu yaşanana anlam veremediler."

"ABDÜLKERİM'İ BAŞLANGIÇTA KULLANMAK İSTEMEDİK"

"Kazanmak için önemli bir fırsat. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Topla iyi işler yapıyorlar. Hücum anlamında etkili oyuncuları var. Üst üste çok maç oynuyoruz, burada değişiklik yapıyoruz. Abdülkerim'i tekrar bir 90 dakika tutmak istemedik. Bunu konuştuk ve onu bugün başlangıçta kullanmıyoruz. Sakatlarımız yavaş yavaş gelmeye başlayacaklar. Takımın en kısa zamanda tamamlanmasını düşünüyoruz."

"SAHA İÇİNDE KALMAK İSTİYORUZ"

43. maça çıkıyoruz, 31. maçta galibiyet var, bu kazanan, güçlü bir takım olduğunu gösteriyor. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Sadece saha içinde kalmak istiyoruz"