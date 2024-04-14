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Okan Buruk'tan Sergio Oliveira kararı

Galatasaray, Süper Lig'de Alanyaspor ile oynayacağı mücadelenin kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-kırmızılılarda sakatlıklarını atlatan Serge Aurier kadroda yer alırken, Sergio Oliveira'nın kafileye dahil edilmediği görüldü.

Okan Buruk'tan Sergio Oliveira kararı

, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı mücadele öncesinde kamp kadorsunu açıkladı.

Sarı-kırmızılılarda Beşiktaş derbisi öncesi kadro dışı bırakılan ancak daha sonrasında affedilen Sergio Oliveira, Alanyaspor kafilesinde yer almadı.

Öte yandan Galatasaray'a ara transfer döneminde katılan ve henüz sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyen Serge Auirer'de kadroya dahil edildi.

Galatasaray - Alanyaspor maçı 15 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda yer alan isimler ise şöyle;

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