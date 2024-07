Okan Buruk'tan Mourinho ve Van Bronckhorst açıklaması

Şampiyon kadroyu korumalarının kendileri için büyük avantaj olduğunu söyleyen Buruk, "Planladığımız transferlerin biri (Elias Jelert) dün aramıza katıldı. Bugün antrenmana çıktı. O anlamda bir teknik adam olarak mutluyum. Önemli bir kadromuz var. Şampiyon kadroya, şampiyon takıma sahibiz. Bu büyük bir avantaj. Oyuncular bizi tanıyor, biz de oyuncuları tanıyoruz." dedi. Sezon başı kampında oyuncuların performansının yükseldiğini kaydeden sarı-kırmızılı teknik adam, "Pozitif havamızı sahaya yansıttığımızda başarılı oluyoruz. Hem geçen sene hem de önceki sene böyle oldu. Oyuncularımız çok motive. Hazırlık maçlarının sonuç olarak önemi yok. Oyuncularımızı performans olarak hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Burada da her geçen gün performansların yükseldiğini görüyoruz. Fiziksel olarak daha hazır hale geleceğiz. Psikolojik olarak güçlüyüz. Şampiyonluk apoleti çok ayrı bir şey. Bu öz güvenle sezona başlamak ayrı bir şey. Fiziksel olarak her geçen gün üstüne koyuyoruz. Kadro olarak da çok iyi durumdayız. Galatasaraylılara düşen bu birlikteliği güçlü bir şekilde dışarıda da yaşamak ve birbirimize destek olmak." ifadelerini kullandı. "JELERT, UZUN VADEDE GALATASARAY'A KAZANDIRACAK BİR OYUNCU" Sağ bek için 3 ayrı transfer çalışması yaptıklarını ve son olarak Elias Jelert'te karar kıldıklarını aktaran Buruk, taraftarlarına transfer konusunda sakin olmaları çağrısında bulunarak, şunları kaydetti: "Transfer dengelerimizi bozuyor. Transfer dönemi herkesin kafasını karıştırıyor. Maç olmadığı için sadece transfere odaklanıyoruz. Çok fazla spekülasyon yapılıyor. Haftaya Süper Kupa maçıyla ilk resmi karşılaşmamızı yapacağız. Sezona hazırlanmaya, motive olmaya başlamamız gerekiyor. Transfer zaten gerçekleşiyor. Zaten bir sürü hazırlığımız var. Sağ bek ile ilgili çok fazla hazırlığımız vardı. Çoğu insan hayatında transfer yapmadığı için, marketten bir şey almak gibi sanıyor. Karşınızda kulüp, oyuncu, oyuncunun ailesi ve birçok şey var. Sabırlı bir şekilde gittik, kendi içimizde işimize odaklandık. Bu şekilde devam ediyoruz. Guela Doue ve kulübü ile görüşürken, Jelert'in kulübü ile de görüşüyorduk. Üç ayrı operasyon vardı, onlardan bir tanesi oldu. Elias Jelert ve kulübüyle görüşme halindeydik. Tanıdığımız bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta da bize karşı oynadı. Uzun zamandır takip ettiğimiz genç bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi maç sayısı yüksek bir oyuncu. Kısa ve uzun vadede bize katkı sağlayacak bir futbolcu. En kısa vadede o performansı istiyoruz. Jelert yaş olarak baktığımızda, uzun vadede Galatasaray'a kazandıracak bir oyuncu. "TRANSFERDE SAKİNLİK ÇOK ÖNEMLİ" Orta sahada önemli oyuncularının olduğunu ancak o bölgeye değişik tipte bir futbolcu takviyesini de arzu ettiklerini aktaran Buruk, "Kadromuzu çok geniş ve güçlü. Transfer yapıp daha güçlü hale getireceğiz. Başkan ve yönetim kurulu bu anlamda çok güçlü çalışıyor. Bir yandan da orta sahada şampiyonlukta önemli rol oynayan (Lucas) Torreira, Kerem (Demirbay) ve Berkan (Kutlu) var. Sezonu iyi bitirdiler. Kaan (Ayhan), Avrupa Şampiyonası'nda milli takımın orta sahasıydı. Elimizde güçlü oyuncular var bu anlamda. Oraya daha değişik tipte oyuncu takviye etmek istiyoruz. Görüştüklerimiz var. Bunlar içinden birini alacağız. Sabırlı ve sakin olmamız gerekiyor. Transferde sakinlik çok önemli. Güçlü bir kadroya sahibiz. Bu kadroyla rahat rahat gidebilecek şekilde hareket edeceğiz. En kısa sürede de transferi buraya getirmeye çalışacağız. Ne kadar erken gelirse o kadar avantaj ama panik haline girmeden en doğru oyuncuyu bulmamız gerekiyor." diye konuştu.

"ICARDİ TAKIM İÇİNDE LOKOMOTİF OLDU"



Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi'nin hazırlık kampında çok iyi çalıştığını dile getiren tecrübeli teknik adam, kendisinden geçen sezonlardaki katkıyı beklediklerini belirtti.

Icardi'nin kampa fiziksel olarak iyi geldiğini kaydeden Buruk, "İki kampta antrenman dozunda onu çok iyi hazırladığımızı düşünüyorum. Yavaş yavaş fiziksel olarak ve performans olarak yukarı götürdük. Hazırlık maçında yarım saat oynadı. Yarın da (Parma karşısında) oynayacak. Tüm antrenmanları tam ve istekli yaptı. Koşuşu ve topla buluşması, son maçta savunma arkasına attığı sprintle prime Icardi'nin hareketlerini gösteriyor. İyi bir şekilde hazırlandı. Geçen seneki sakatlıkları bir kenara bırakarak sezona hazırlanıyor. Icardi, birçok oyuncuyla beraber takım içinde lokomotif oldu. Bize yine o katkıyı verecek. İnsanlara olan sevgisi, kulüp içindekilere olan yaklaşımı, herkese yardımcı olan mütevazılığı var. Bu da çok değerli. Her antrenmanı yüzde 100 yapmaya çalışıyor. Bu seviye bir oyuncu için kendisini değerli kılıyor." şeklinde konuştu.

Zaha ve Ziyech'in de kamp dönemini verimli geçirdiğini dile getiren Buruk, iki futbolcunun takım oyununu iyice öğrendiğini vurgulayarak, "Ziyech ilk maçta izinli olduğu için yoktu. Zaha 4 maç oynadı. Batshuayi, Mertens, Kerem Demirbay, Torreira gibi oyuncular maçların çoğunu oynadı. Zaha ve Ziyech için de bu oldu. Antrenman yükü de onların performansını yukarı çekiyor. Takım oyunu anlamında ne oynadığımızı çok daha iyi çözdüler. Bu oyuna katkı yapıyorlar. Ofansif olarak çok iyi oyuncular. Fiziksel olarak da iyi olunca, savunma gücümüzü arttırıyorlar. Çok hazır haldeler. İnşallah sezona bu şekilde başlayacaklar. Galatasaray'ın oynadığı bir oyun var ve bu oyunu oynamak için fiziksel olarak güçlü olmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün genç oyuncularına da değinenen Okan Buruk, "İki sene önce de Metehan (Baltacı) bizimle oynamıştı. Bu takımda oynayabileceğini gösterdi. Kiralık gittiği Eyüpspor'da aldığı sürelerle, oradaki çalışmalarıyla buraya hazır geldi. Bu da önemli. Yusuf Demir çok hazır geldi. Tatil dönemini boş geçirmemiş. Bunu ilk testlerde gördük. Bütün gençlerin önünde geldi. Berkan Kutlu hep böyledir ama Yusuf da ona yakın geldi. Bu da ne kadar motive olduğunu gösteriyor. Önemli bir genç sayısına sahibiz. Onlar Galatasaray'ın geleceği ve bu formayı alacak oyuncular." dedi.



MOURİNHO VE VAN BRONCKHORST AÇIKLAMASI



Galatasaray'ın rakipleri Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın yeni teknik direktörleri ve oluşturduğu yeni kadrolarla bu sezon mücadele etmek için sabırsızlandığını kaydeden Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst'u getirdi. (Jose) Mourinho gibi çok önemli bir isim Türkiye'ye geldi. Güçlü rakiplere karşı mücadele etmek beni sevindiren bir şey. Geçen senelerde de önemli teknik adamlar vardı. İlk başladığım sene Jorge Jesus gibi 'winner' bir karakter vardı. Gittiği her yerde şampiyon olmuş önemli bir güç vardı. Ona karşı şampiyonluk yaşadık. Şenol Güneş o sezon Beşiktaş'ın teknik direktörüydü. Böyle önemli teknik adamlar gelecek, önemli yarışlar olacak. Önemli olan Türk futbolunun daha ileri gitmesi. Sezon başlamadan yine, 'O öyle dedi, bu bunu yaptı...' gibi kaos başlatmaya çalışanlar var. Bu tuzağa düşmememiz, işimize odaklanmamız gerekiyor. İki senedir şampiyonluktaki en önemli avantajımız, işimize odaklanmamızdı. Kafamızı karıştırmak isteyenler olacak. Yine aynı şeyleri yaşayacağız. Belki geçen seneden daha sertini yaşayacağız. Burada çok farklı ortamdayız. Farklı şartlarda yarışıyoruz. Bunların daha şiddetlisini bu sene yaşayabiliriz. Sakin kalıp, işimize odaklanıp, sadece kendi başarımız için ne yapabiliriz... Lig önemli ama Avrupa da çok önemli. Avrupa'da bütün Türk takımlarının başarılı olması çok önemli. Bizim de hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne gidip, orada başarılı olup, işimize devam etmek."



"ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDA MAÇ OYNAMASI ZOR"



Beşiktaş'la oynayacakları Turkcell Süper Kupa maçına değinen Okan Buruk, "Hepimiz yeni sezon için sabırsızız. Bir an önce yeni sezon başlasın." diye konuştu.



Süpe Kupa'da karşılaşacakları Beşiktaş'ın başında bulunan Giovanni van Bronckhorst'un önemli bir teknik adam olduğuna dikkati çeken Buruk, "Ona karşı mücadele etmek benim için güzel. Bu özlediğimiz, değer verdiğimiz şeylerden biri. Beşiktaş gibi çok önemli bir kulübe karşı Süper Kupa maçı oynayacağız. Bu Süper Kupa'yı da hak eden takım alacaktır. Hazır halde çıkmak istiyoruz. Kadromuzu koruduk. En güçlü şekilde maça çıkmak istiyoruz. Bir yandan da yeni bir hoca. Onun taktiksel olarak ne yapacağını hazırlık maçlarında analiz edeceğiz ve ona göre hazırlanacağız. Biz de kendi oyunumuzu nasıl kabul ettirebiliriz onu göstereceğiz. Kupayla başlamak önemli bir motivasyon. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maç oynaması zor. Manchester City bile orada Guardiola'yla en kötü futbolunu oynamıştır. O stattaki bir maçta çok güzel bir oyun beklemiyorum. Oyuncularımızı da motive etmek gerekiyor. Dolu bir stat oyunun atmosferini değiştirebilir. Daha güzel bir statta oynamak isterdim." ifadelerini kullandı.