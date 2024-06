Okay Yokuşlu: Birliktelik havasını yakalamış bir milli takım var

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıklarını Almanya'nın Barsinghausen kasabasında yer alan kamp merkezi Sporthotel Fuchsbachtal'da sürdürürken, milli futbolcu Okay Yokuşlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hazırlık döneminin olumlu geçtiğini belirten Yokuşlu, "Sakatlıklar kamp döneminde oldu. Birkaç arkadaşımız mecburen kadrodan çıktı. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Hocamızla, arkadaşlarımızla beraber olumlu bir hava var. İlk maça konsantre olmuş bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.



"BİRLİKTELİK HAVASINI YAKALAMIŞ BİR MİLLİ TAKIM VAR"



Takım içinde birlikteliğin önemine değinen 30 yaşındaki futbolcu, "Kamp içinden şöyle bir örnek vereyim; bir şey almak için aşağı kata indim, bir baktım yerde oturmuş 7-8 kişi muhabbet ediyor. Onu görünce açıkçası hoşuma gitti. Taktik, teknik çok önemli özellikle günümüz futbolunda ama saha içindeki birliktelik de saha dışındaki birliktelikten geçiyor. Bence o havayı yakalamış bir milli takım var. Yaş aralıkları da yakın olduğu için daha tecrübeli olan oyunculara da onlarla iyi iletişim kurabildiğini düşünüyorum. O yüzden iyi bir ortam var" şeklinde konuştu.



"İLK MAÇ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"



Gruptaki rakipleri değerlendiren Okay Yokuşlu, "İlk maç bizim için gerçekten önemli. Çünkü galibiyetle başladığımız zaman gruba avantajlı başlayacağız. Gürcistan da bu turnuvaya ilk defa katılıyor. Bizim için galip gelinmesi gereken bir maç olduğunu düşünüyorum. Biz ne kadar genç oyunculardan kurulu olsak da bu turnuvayı çok deneyimlemiş arkadaşlarımız olmamasına rağmen grup lideri olarak bitirmiş bir takım, bu açıdan kendimize güvenmemiz gerekiyor. O yüzden sahada gerekenleri yapıp, özellikle maçı kazanmamız gerekiyor. Portekiz, turnuvanın belki de favorilerinden biri. Bunu daha önce de gösterdik, büyük maçları da gayet iyi şekilde oynayıp, güzel sonuçlar alabildi. O yüzden maç maç bakmamız lazım. Umarım her şey güzel olur" değerlendirmesinde bulundu.



"MONTELLA'NIN, OYUNCULARLA İLİŞKİSİ GAYET İYİ"



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, futbolcularla ilişkisinin iyi olduğunu belirten Okay Yokuşlu, "Herkes birbirine karşı çok açık. Hoca ve oyuncular arasında gerekli iletişimin sağlandığını düşünüyorum. Saha içinde taktik ve teknik anlamında gerekse de saha dışı anlamında bize çok sıcak kanlı ve güzel yaklaşıyor. Geçen turnuvaya göre daha iyi bir hazırlık aşaması geçirdiğimizi düşünüyorum. Bunu görmek mutluluk verici. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.



"BENİM İÇİN OLUMLU GEÇEN BİR SEZONDU"



Bu sezonki bireysel performansından mutlu olduğunu söyleyen Yokuşlu, "West Bromwich'e, Premier Lig'e çıkma hedefiyle gittim, bu sene çok yaklaştık ama maalesef yarı finalde elendik. Ben de takımımda neredeyse her maçta süre aldım ve takımıma katkı sağladığımı düşünüyorum. O yüzden benim için olumlu geçen bir sezondu. Ama bazen futbol bu, çok yaklaşmıştık ama maalesef olmadı" şeklinde konuştu.



"HERKES AYNI HEDEF ETRAFINDA TOPLANMIŞ DURUMDA"



Yoğun geçen sezonun ardından milli takımdaki antrenmanların nasıl etkilediğine yönelik soruya ise Yokuşlu şunları söyledi:

"Açıkçası bunu kamplarda biraz ayarlamak gerek, biz de öyle yapıyoruz. Çünkü çok yoğun bir sezonun ardından buraya geliyoruz, idmanların şiddetini, takım içindeki rahatlığı bazen vermek gerekiyor, aynı zamanda da çalışmaları sürdürmek gerekiyor. Onun ayarını yapmak gerek. O açıdan bir sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum. Yaklaşık 3 haftadır kamptayız, aynı istek ve azimle çalışmalara devam ediyoruz. Sadece onun ayarını yapmak gerek. Futbolcu olarak bizim için burası motive edici bir yer. Takımlarımızda başarılı olup olmasak da burada çok muhabbeti bile olmuyor, çünkü bambaşka bir hedef herkes aynı hedef etrafında toplanmış durumda."