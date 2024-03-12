Onuralp Bitim kimdir? NBA'de forma giyen Onuralp Bitim kaç yaşında, nereli?

Onuralp Bitim, 31 Mart 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. NBA'de forma giyen profesyonel basketbolcudur. Kısa forvet pozisyonunda görev almaktadır.



NBA ekibi Chicago Bulls ve NBA G League ekibi Windy City Bulls'ta iki yönlü kontratla forma giymektedir. Aynı zamanda uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmektedir.



Kariyerine Anadolu Efes'te başlayan Bitim, 2018-19 sezonunda Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu. Daha sonra Pınar Karşıyaka ve Bursaspor'da forma giydi.



2018 ve 2020'de Basketbol Süper Ligi All-Star Smaç Yarışması'nı kazandı.



2022'de Bursaspor ile EuroCup finalinde oynadı ve 2023'te EuroCup Sezonun En İyi İkinci Beşi'ne seçildi.



2021 NBA Seçmeleri'nde seçilmemesine rağmen, 2023 yazında NBA takımlarıyla antrenmanlara çıktı ve Chicago Bulls ile çift yönlü sözleşme imzaladı.